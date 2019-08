Good Boys sorprende en la cima de la taquilla

Good Boys, de Universal Pictures, superó las expectativas y se alzó con el liderato de la taquilla norteamericana, con una recaudación de 21 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines.

El filme logró un triunfo muy necesitado para la comedia original, un género que lleva un tiempo sufriendo en taquilla. Producido por Seth Rogen y Evan Goldberg, es la primera cinta de humor con calificación restringida que debuta en primer lugar en los últimos tres años (desde The Boss en 2016), así como el mejor lanzamiento para una comedia original este año.

La cinta, que costó 20 millones de dólares, debutó también con 2.1 millones de dólares en el extranjero, acumulando un comienzo de 23.1 millones de dólares a nivel mundial.

Universal también ocupó la segunda plaza con Hobbs & Shaw, el spin off de Rápidos y furiosos, que ingresó 14.1 millones de dólares en su tercera semana, impulsando las ventas de entradas a nivel local hasta los 133 millones de dólares.

The Angry Birds Movie 2 de Sony, obtuvo 16.2 millones de dólares en seis días, ocupando el cuarto puesto de la taquilla, con 10 millones sólo en el fin de semana. Esta recaudación estuvo muy por debajo de los 38 millones recaudados por la película original, basada en las otroras célebres aplicación y videojuego.

Cabe señalar que El rey león, remake animado por computadora del clásico de 1994, ha sido un éxito arrollador en todo el mundo. Apenas hace unos días se convirtió en la película animada más taquillera de todos los tiempos al superar a Frozen: Una Aventura Congelada, hoy se ha informado que también superó a otro felino muy exitoso de Disney: Pantera Negra, con lo que llega al top 10 de las películas más taquilleras de la historia.