Gordura no desaparecerá de la población mexicana, señalan especialistas

Es prioritario establecer políticas públicas a nivel federal y estatal en apoyo a los médicos para tratar el problema de la obesidad y sobrepeso, que aqueja a la mayoría de los mexicanos, en una enfermedad que no se resuelve sólo con comer menos y moverte más.

En entrevista, especialistas en el tratamiento de obesidad y sobrepeso, advierten que esta problemática, debe ser tratada por equipos multidisciplinarios, enfocados a atender las diversas causas que pudieran estar ocasionando obesidad o sobrepeso, así como encontrar las razones que impiden a las personas lograr bajar de peso.

Para el doctor Juan Antonio del Río Martínez jefe de consulta del hospital general universitario de Torreón, en Coahuila, quien además se desempeña como médico gestor para la integración de la Clínica de Obesidad del citado hospital refirió que en el mundo existen 625 millones de personas obesas, y en México ya es cerca del 72 por ciento de la población con diversos niveles de obesidad y sobrepeso “y apenas se están dando los primeros pasos para intentar resolver este problema tan serio”.

A su vez, el capitán José Adolfo Pérez Ramírez, médico internista con alta especialidad en obesidad, adscrito a la clínica de obesidad del Hospital Naval señaló que a nivel Federal se debe tratar de permear a través de políticas para llegar a las escuelas y a la familia, quizá a través de los libros de texto con el tema de la obesidad, así como las complicaciones relacionadas con este padecimiento, porque “es importante que un niño se eduque sobre su salud desde temprana edad”.

OBESIDAD: PROBLEMA DE SOLUCIÓN COMPLEJA. El doctor Juan Antonio aceptó que en el pasado hubo estrategias específicas para el control de la obesidad y sus complicaciones, “desafortunadamente los resultados han sido variables no siempre se dan como uno quisiera, de ahí que los médicos “debemos buscar una nueva estrategia y es momento de replantear una mejor estrategia y reforzar lo alcanzado hasta hoy”.

Recordó medidas como el impuesto a los refrescos y las bebidas azucaradas, la prohibición de vender en las escuelas productos chatarra, así como el nuevo etiquetado de alimentos, empero, debe ser más fácil de comprender para el grueso de la población “pero no se ha logrado consolidar una respuesta más sólida y no se logra, porque el problema es más complejo que la simple cuestión dietética”.

Al respecto, puntualizó, tiene mucho que ver con el ambiente en el que se desarrolla la persona, si tiene problemas de orden psicológico incluso psiquiátrico, entonces la política pública debe convertirse en una herramienta muy importante para abrir el abanico de posibilidades para toda la población”.

En este contexto, aplaudió la iniciativa de los laboratorios Novo Nordisk, empresa que realizó el primer encuentro a nivel nacional e internacional de clínicas de obesidad, y al cual fueron convocados especialistas en el tema, para fomentar la necesidad de dar a la obesidad y al sobrepeso, un tratamiento integral desde las diferentes áreas de la medicina y no sólo verlo como un asunto sólo de comer menos y hacer ejercicio.

El doctor Juan Antonio del Río consideró que dicho encuentro “es una gran oportunidad la que se tiene al intentar unir todas las área médica involucradas en esta condición: psicología, nutrición, activadores físicos y la sociedad para establecer estrategias que nos ayuden a resolver este problema”.

A su vez, el capitán José Adolfo Pérez Ramírez, mencionó que parte de la educación debe ser con las mujeres, sobre todo las embarazadas, “porque los bebés que nacen con un peso de 4 o más kilogramos…. de hecho todos los hijos de madres obesas o que nacen con pesos incrementados tienen mayor predisposición a padecer enfermedades crónicas entre ellas la obesidad”.

OBESIDAD, TRATAMIENTO DE POR VIDA. El doctor Juan Antonio estableció que el tratamiento de la obesidad debe ser de por vida y la clave está en tratar de entender a la persona obesa, quien tiene enfrenta diversas circunstancias que muchas veces no comprendemos porque no nos acercamos a él o ella, y el paciente no se atreve a decirnos porque se siente mal.

Hay que tener un abordaje diferente con el paciente y se sienta con la confianza de decir cómo fue que llegó a tener ese problema de obesidad, porque es un problema que se va dando a lo largo de los años que tiene que ver con muchas circunstancias: de tipo familiar, genético, ambiental, endocrinológico, incluso hay eventos traumáticos que pueden detonar periodos importantes de incremento de peso y es fundamental el acercamiento e inspirarle confianza al paciente para que tenga la certidumbre de que se le ayudará.

TRASTORNO POR ATRACÓN, ESTRÉS y ANSIEDAD, PARTE DEL PROBLEMA. El capitán José Adolfo subrayó que se ha observado un aumento en el trastorno por atracón, el comer nocturno y el comer emocional, los cuales son los trastornos más frecuentes, “pero no necesariamente una persona tiene que tener esos trastornos”. Otro aspecto, son los cambios en los estilos de vida que a nivel mundial han ido incrementando el estrés, la ansiedad y en consecuencia la persona se refugia en la alimentación.

La parte psicológica, es otro aspecto que debe atenderse, porque “regularmente nos dicen para bajar de peso tienes que moverte más y comer menos, pero realmente en la parte psicológica lo hemos visto juego un papel muy importante para lograr bajar de peso”.

Compartió que en la Secretaría de Marina, en donde ya se tienen dos clínicas de obesidad consolidadas-, se atienden alrededor de 600 pacientes al año todos con problemas de obesidad y con muchas como comorbilidades.

Asimismo, el doctor Juan Antonio añadió que en el hospital universitario en el cual labora y donde se atiende a población vulnerable de bajos recursos “si tenemos un problema muy importante incluso dentro de nuestros mismos trabajadores. Hay un índice importante de personas obesas en nuestra clínica que apenas tiene 6 meses y hay una enorme preocupación, “porque en el norte del país hay un muy alto índice de obesidad.

“Estamos evaluando a los pacientes sean como parte del programa de salud ocupacional. Y la nueva estrategia es empezar a darles un tratamiento multidisciplinario, es decir, explorar el ámbito psicológico nutricional psiquiátrico y romper con el sedentarismo”.

El punto total, coincidieron los médicos especialistas, es que el paciente y su familia vean a la obesidad no como un problema que se ha venido construyendo a lo largo de los años, que tiene muchas vertientes algunas de ellas ajenas al paciente mismo, como la genética.

En cuanto al papel de los médicos, el doctor Juan Antonio subrayó que el abordaje del tratamiento de salud debe cambiar, porque se ha reducido a “comes mucho, no te mueves, come menos muévete más”.

“El médico debe dar confianza y certidumbre, evaluar al paciente periódicamente, estarlo comprometiendo a que siga en sus consultas y no brindarle un tratamiento tipo panacea de que en dos meses va a estar listo”.

havh