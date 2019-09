Gran Torneo de Fiestas Patrias en La Esmeralda Country Club

DRIVE.- El próximo sábado 14 de septiembre se llevará a cabo el tradicional torneo de Fiestas Patrias de la Esmeralda Country Club, campo de golf situado a la altura de Tecamac, sobre la autopista México- Pachuca, en el kilómetro 40.5.

MADERA TRES.- El evento estará plagado de fiestas, globos, cohetes y alegría para conmemorar dignamente nuestras fiestas mexicanas y habrá hasta mariachis y música folklórica.

MADERA CINCO.- El sistema de juego será A Go Gó, por parejas a un recorrido de 18 agujeros con el 25 por ciento del hándicap registrado ante la Federación Mexicana de Golf. Habrá premios al Hole in One y hermosos trofeos para los tres primeros lugares, además de estupendos premios a los mejores oyeses.

HIERRO SIETE.- El primer Hole in One se llevará un carrito de golf Club Car y en el hoyo 2, y en el hoyo 7, habrá un automóvil March Nissan Active 2019. Como ustedes saben es una cancha de nueve agujeros y los segundos nueve se juegan de diferentes salidas.

HIERRO NUEVE.- Habrá también barra libre desde las 9 a las 14 horas en ron, whisky, brandy y cerveza. La inscripción muy cómoda incluye la comida de premiación y un kit de bienvenida y si te inscribes antes del 11 de septiembre obtendrás un descuento. Las inscripciones directamente al 55-1994-5710 o al 55-5936-0886 con la señorita Guadalupe Jiménez Velázquez.

APPROACH.- Por otra parte les diremos que el torneo de la Asociación Médica ABC, que se efectuará el próximo 26 de Septiembre en el Club de Golf Bellavista, tiene excelentes premios y será a beneficio de la Fundación ABC para niños de paladar hendido.

PUTT.- El formato de juego también será A Go Gó pero con equipos integrados de cuatro jugadores cada uno. Habrá Longest Drive y de Precisión en el hoyo uno; en el hoyo tres al Hole in One un reloj Oris; en el hoyo 4 una camioneta con valor de más de un millón de pesos; en el hoyo 11 un carrito de golf y en el hoyo 16 un auto BMW 2019. Las inscripciones al 55-8623-5525. Hace varios años, el gran profesional de golf Arnold Palmer, dijo: “El golf es una actitud mental. El golf es engañosamente simple y eternamente complicado, es casi una ciencia y a la vez una interrogante sin respuesta. Es agradable, retador, preciso e impredecible. Requiere completa relajación, satisface el alma y frustra el intelecto, premia así como castiga, en conclusión: Es el deporte más grandioso que el hombre haya inventado”.

HASTA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

jegove22@hotmail.com