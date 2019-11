Grandes incógnitas sobre los primeros pasos que seguirá Evo Morales en México

Su residencia, su posible solicitud de refugio o los recursos de los que dispone son algunas de las incógnitas que persisten a horas de la llegada de Evo Morales a México como asilado tras renunciar a la Presidencia de Bolivia este domingo.



La conferencia matutina desde Palacio Nacional se centró este martes en la inminente llegada de Evo Morales a México en condición de asilado político, una decisión que, según explicó el canciller Marcelo Ebrard condujo a un "periplo" por América Latina de la aeronave militar que fue a recogerlo a Bolivia.



Si el viaje ya está siendo difícil, tampoco queda muy claro cuáles serán los primeros pasos de Evo Morales en México, a tenor de las respuestas que dio el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México.



El canciller dijo desconocer "qué planes tenga" Morales una vez esté en México, preguntado acerca de dónde se trasladará y vivirá cuando aterrice en el aeropuerto de Ciudad de México, que se estima será pasadas las 11.00 hora local (17.00 GMT).



"Este hombre lleva, me imagino, unos días terribles", y también será "decisión" de él comparecer este mismo martes ante medios, agregó.



Dijo que tampoco revelará su residencia "por razones de seguridad", pues al ser un asilado, el Estado es responsable de esta.



"Respecto a la familia necesitamos que él nos determine, nos dé a conocer, cómo van a manejar esa situación. Vamos a esperar a que llegue y no los diga", dijo el canciller.



Aseguró que en el avión solo lo acompañan dos personas, si bien de acuerdo con algunos medios locales ya viajarían algunos familiares con él.



Este lunes, el Ministerio de Gobernación explicó en un boletín que Evo Morales puede optar por solicitar la condición de refugiado en México, lo cual garantizaría su "no devolución" a su país de origen o el lugar donde se amenace su vida.



Cuestionado sobre este tema, Ebrard se limitó a explicar que su condición de refugiado se gestionará, si así lo considera pertinente Morales, una vez ya esté en México.



Finalmente, se le preguntó sobre los "recursos" con que viajaría Evo Morales, a lo que Ebrard dio una contundente respuesta: "No creo que traiga ni cartera 'mano (hermano), son condiciones muy precarias. Imagínate, en medio de un proceso político de esta naturaleza. La verdad es que no creo que traiga consigo recursos".



El domingo, Evo Morales había anunciado la repetición de las elecciones presidenciales después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) diera a conocer numerosas irregularidades en los comicios del 20 de octubre pasado en los que fue reelegido para un cuarto mandato.



Después de su anuncio, y ante las presiones de policías y militares, Morales anunció su renuncia a la Presidencia tras casi 14 años en el poder.