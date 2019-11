Gravar bebidas azucaradas generaría, en 10 años, ahorro de 91.6 mdd para atención a salud

El impuesto de un peso por litro a las bebidas azucaradas, que entró en vigor en 2014, podría generar un ahorro de 91.6 millones de dólares en 10 años en el gasto para la atención de la salud, revelaron investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Universidad de Harvard.

La medida impactaría también en la prevención de 240 mil casos de obesidad, 61 mil de diabetes, cuatro mil eventos vasculares cerebrales, dos mil 800 de enfermedad hipertensiva del corazón y cuatro mil enfermedades isquémicas del corazón, indicaron.

Para realizar el cálculo, los especialistas recurrieron a un modelo matemático de simulación que valoró cómo repercutiría la disminución en las compras de bebidas azucaradas en la baja de masa corporal y en la prevalencia de enfermedades crónicas, así como el ahorro en la atención a la salud por estos padecimientos.

Los beneficios para la salud de la población podrían ser mayores si se aumentara el impuesto a dos pesos por litro, sostuvieron los autores del artículo “Cost-Effectiveness Of The Sugar-Sweetened Beverage Excise Tax In Mexico”.

Detallaron que, de ser así, se podrían prevenir 283 mil casos de obesidad en niños y adolescentes, lo que contribuiría de manera importante a la prevención de enfermedades crónicas en la edad adulta.

“La evidencia científica actual confirma que la aplicación de impuestos a productos perjudiciales para la salud es una de las medidas más redituables para reducir el consumo y, por consiguiente, beneficiar la salud de la población”, señaló la Secretaría de Salud en un comunicado