Gravar Netflix, Spotify y Amazon generará 3 600 mdp al fisco: Monreal

Imponer impuestos a los productos audiovisuales de Netflix, Amazon, Spotify y iTunes, entre otros, a partir de enero próximo generará ingresos a las finanzas nacionales de alrededor de 3 mil 600 millones de pesos, que beneficiarían a los programas sociales, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien impulsa esta iniciativa en la Cámara Alta.

“Si aprobamos la iniciativa el estado mexicano podría obtener una cantidad entre 3 mil 600 millones de pesos por año, 3 mil 600 millones de pesos sólo en estas cuatro plataformas, no hablo de Uber, no hablo de Airbnb, hablo solamente de audiovisuales prácticamente Netflix, Apple, Spotify y Amazon Prime y otro”, aseguró.

En la iniciativa de ley, también se propone que el contenido de programas y películas que difundan las plataformas en México, sea del 30 por ciento de contenido nacional.

“Nosotros estamos planteando que paguen impuestos, pero que también se proteja contenido nacional, yo estoy planteando 30 por ciento de contenido nacional, es decir que de la programación que se lleve a cabo en México el 70 por ciento pueda ser extranjera y el 30 por ciento nacional”, explicó.

Monreal aseguró que el gravar con IVA a estas plataformas digitales que operan en México desde el extranjero, no implica un mayor costo para los usuarios.

“Estamos planteando nada más IVA y contenido nacional nada más que es mucho y ojalá lo logremos, es que ellos paguen de sus ganancias, no que el ciudadano pague y se le cargue un nuevo impuesto eso no, ese no es el propósito ni el espíritu de la legislación”, consideró.