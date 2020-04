Grave usar emergencia sanitaria como tema político: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó como grave que se utilice el tema de la emergencia sanitaria por COVID-19 como un tema político, al tiempo que se manifestó en contra de algún cambio en el pacto fiscal entre las entidades y la Federación.

Luego de la polémica por los dichos de Javier Alatorre, conductor de noticiarios en TV Azteca, en el sentido de no hacer caso al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, Sheinbaum destacó el trabajo que se ha hecho desde la Federación para evitar que se disparen los contagios como ha ocurrido en otros países.

"En eso sí no estamos de acuerdo. Pueden tener algunos sus diferencias, pero aquí la ciencia es fundamental para la toma de decisiones. No me parece que a través de un video se haga una declaración pensando que se va a resolver el problema.

"Me parece que tampoco es momento de discutir un cambio en la distribución fiscal, todos estamos viviendo una situación difícil como país y aquí tiene que haber solidaridad", dijo durante una videoconferencia este sábado.

En otro asunto adelantó que en breve se realizará un diagnóstico de los orígenes-destino del transporte público para definir si están operando sólo las rutas prioritarias ante el COVID-19.

Expuso que, pese a haber una disminución en el flujo de personas en comparación con un día habitual, la realidad es que se ha incrementado el número de gente en la calle en comparación con los primeros días de la cuarentena voluntaria.

"Vamos a revisar a dónde es que van las personas, si es que hay empresas que no se definieron como prioritarias que están abiertas, para poder tomar medidas en este sentido".

En el caso del servicio del Metro anotó que el viernes hubo un incremento de gente en las líneas que convergen en Pantitlán, por lo que "estamos viendo las medidas que nos permitan que puedan ir entrando no todos al mismo tiempo, sino por oleadas por decirlo de algún modo".

havh