Greta Thunberg: actuar con base en la ciencia, no con “otros datos”

Nuestra gran líder juvenil de la época nació un 3 de enero en Estocolmo. En sólo un año de activismo logró reconocimiento mundial, con innumerables apariciones en revistas y medios de comunicación. A los nueve años empezó a interesarse en el cambio climático. Bajo depresión por la crisis ambiental, a los 11 años se le diagnosticó síndrome de Asperger. Cumplidos 15, en 2018 ganó un concurso de ensayo sobre el cambio climático, entró en contacto con gente interesada en estas cuestiones y, el 20 de agosto, reinicio de clases, instalada ante el Parlamento sueco explicó a periodistas que realizaría «huelga climática» hasta que el gobierno redujera sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) conforme con el Acuerdo de París. Con sus huelgas de todos los viernes y sus hashtags #ClimateStrike y #FridaysForFuture logró en Twitter (@GretaThunberg) ¡más de un millón de seguidores!

En septiembre 2018 participó en la manifestación Rise for Climate, ante el Parlamento europeo en Bruselas y luego en la declaración de desobediencia civil de Extinction Rebellion en Reino Unido. Ganó creciente presencia en países europeos, Canadá, Estados Unidos, Australia, Japón y América Latina, inspirando a los jóvenes del mundo entero a realizar huelgas por el clima los viernes. Para diciembre 2018, más de 20 mil estudiantes habían organizado huelgas y manifestaciones en al menos 270 ciudades del mundo.

El 4 de diciembre de 2018 se presentó ante la COP24 de cambio climático (Polonia), donde alertó: “Nuestra biosfera es sacrificada para que los ricos de países como el mío puedan vivir en el lujo, aunque sea la pobreza de las mayorías en el mundo con lo que se obtiene el lujo de unos cuantos”.

Convocó, para el 15 de marzo de 2019, a la primera huelga mundial, que sumó a más de un millón de jóvenes en 2 mil localidades de 125 países —México entre ellos ­https://www.facebook.com/FridaysforFutureMX/. Publicó entonces en su muro (www.facebook.com/gretathunbergsweden/): “Necesitamos una nueva manera de pensar. El sistema político que los adultos han creado es pura competencia […] lo único que cuenta es la ganancia; debemos cooperar y compartir de una manera justa los recursos que nos quedan del planeta”.

El 23 de abril de 2019 ofreció un discurso ante la Cámara de los Comunes de Reino Unido, a quienes reprochó incomprensión, o falta de voluntad para comprender la crisis climática, así como su absurda e irresponsable expansión de las industrias del carbón, petroleras, gaseras (de esquistos) y aeropuertos.

Ante la Asamblea Nacional francesa planteó: «Muchas personas, políticos, líderes de negocios y periodistas dicen “no estar de acuerdo” con lo que decimos, “que estamos exagerando”, “que somos alarmistas”. Para responderles, me gustaría referir la página 108, capítulo 2, del último reporte del IPCC [Reporte Especial 1.5ºC, 2018], donde encontrarán “nuestras” “opiniones”: al 1º de enero 2018, con una probabilidad de 67%, nos quedan solamente 420 mil millones de toneladas del presupuesto de carbono para no rebasar +1.5ºC. Hoy día [23/07/2019], este presupuesto es de solamente 360 mil millones de toneladas —consideradas las 42 mil millones emitidas cada año. A este ritmo agotaremos este presupuesto de carbono en sólo ocho años y medio. […] Pero ni una sola vez he escuchado que algún político, periodista o líder de negocios cite este presupuesto. Es como si no supieran que existe, o no lo han leído, a pesar de que nuestra civilización dependa de él. Quizás no son lo suficientemente maduros para reconocerlo. Porque toda esta carga nos la dejan a nosotros, los niños y nos hacen aparecer como “los malos” por decirle a la gente estas verdades incómodas. […] ¿O es que alguno de ustedes tiene otros datos? ¿Algún presupuesto de carbono diferente? […] Quizás ni siquiera saben lo que es el presupuesto de carbono […] Algunas personas han decidido no escucharnos, lo cual está bien, al fin y al cabo, sólo somos niños; pero sí están obligados a escuchar a la ciencia, al mejor conocimiento actual. Es lo único que estamos pidiendo: ¡actúen con base en la ciencia!»

Director Ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente

https://ceiba.org.mx/

glocalfilia@gmail.com