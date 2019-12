Greta Thunberg: La heroína del año

Líder. Su fenómeno no puede explicarse sin dos elementos clave: El síndrome de Asperger que padece, que la obsesionó con la lucha contra el cambio climático; y el hartazgo juvenil por una crisis que ocurre ante la desesperación de la mayoría impotente y la indolencia de la minoría poderosa

"How dare you?” (¿Cómo se atreven?), gritó una furiosa Greta Thunberg a los líderes mundiales presentes en la sala durante la sesión anual de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el pasado 23 de septiembre. La jovencísima activista climática sueca había llegado a la ciudad para dejar claro que no se iba a dejar amedrentar por todos aquellos sacos y corbatas, nombres y caras poderosas, y que pensaba llevar sus convicciones hasta las últimas consecuencias.

El inicio del discurso de Thunberg aquél día fue tan obvio como revelador: “Yo no debería estar aquí; debería estar en la escuela, en el otro lado del mundo”. Esta realidad, la de que una joven de 16 años no debería estar jugando un papel de liderazgo de un movimiento social mundial, sino estudiando en su país, cerca de su familia y sus amigos, es precisamente la que ha convertido a la adolescente sueca en un referente. Saber que es alguien especial, capaz de renunciar a su felicidad juvenil, ignorando la realidad de la emergencia climática que ya tenemos encima, para luchar contra la indolencia y la desidia política ante la problemática.

Ella no dijo de otra manera en aquella sesión de la ONU, asegurando que es que justamente estos políticos le han “robado” su futuro, y de paso, su adolescencia, mientras hablan de “cuentos de hadas de crecimiento económico eterno”.

Aquel día, el fenómeno de Greta Thunberg se volvió verdaderamente global. El 30 de marzo de 2019, este servidor ya escribió una página entera presentado a los lectores de Crónica a la activista, bajo el título “La adolescente que se empeñó en salvarnos del cambio climático”. Pero desde entonces, y aunque Thunberg ya llevaba más de medio año implicada en el movimiento juvenil contra el cambio climático, su figura despegó.

Su discurso en Naciones Unidas dio la vuelta al mundo, y ese enojado “¿Cómo se atreven?” logró la empatía de millones de jóvenes, millennials y centennials, alrededor del mundo que ven cómo su futuro, a 20 o 30 años vista, está seriamente cuestionado por las decisiones que hoy están en manos de otras generaciones, que a menudo no se preocupan por lo que va a ocurrir dentro de dos o tres décadas. Para estar claros, está en manos de gente como Donald Trump, que tiene 73 años.

Más allá de la lucha generacional, cristalizada este otoño en el fenómeno viral de las respuestas de “Ok, boomer”, este enojo juvenil ha estallado, liderado por Thunberg, en unas manifestaciones por el clima que jamás se habían visto. Justamente aquellos días, en torno a la Asamblea General de la ONU, millones de personas, sobre todo jóvenes, salieron a las calles de miles de ciudades, en cientos de países, para denunciar que las medidas que se han tomado y se están tomando para luchar contra la emergencia climática son absolutamente insuficientes.

Lograr aunar a millones de jóvenes, muchos de éstos, adolescentes como ella, en torno a un mensaje claro: No hay planeta B y nos están robando el futuro, es lo que ha hecho de Greta Thunberg un ícono mundial. Sin duda ella no estaría donde está si no fuera porque su condición —sufre síndrome de Asperger— la ha llevado, según relató su propia familia, a obsesionarse con la lucha climática. Esta condición, que muchos de los sectores negacionistas usan para desmerecerla o incluso ridiculizarla, es quizás lo que el mundo necesita para, por fin, tomar decisiones que nos eviten extinguirnos dentro de medio siglo, víctimas de nuestra propia indolencia.