Grupos sociales que agreden a fuerzas federales, pagados por el crimen organizado: Durazo

Tras negar que el crimen organizado haya rebasado al Estado, el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo rechazó el reto de grupos criminales que amenazaron a gasolineros para no abastecer de combustible a las fuerzas federales en el norte del país a fin de patrullar y realizar operativos y aseguró que ya se actúa contra esos carteles “que se sienten dominantes” y desafían a las autoridades.

“Registramos el reto que están lanzando y estamos actuando contra estas organizaciones criminales que se sienten dominantes y con la capacidad de lanzar un reto como este”, aseveró

Durazo Montaño aseguró que la amenaza de estas organizaciones criminales no afecta en lo más mínimo el abasto a los equipos de las fuerzas de seguridad, pues la policía estatal, federal y ejército están siendo abastecidos, de combustible pese a este desafío.

Entrevistado en el Senado, Durazo Moreno también se refirió a las agresiones de que han sido objeto elementos de la Guardia nacional e incluso del Ejército por parte de ciudadanos y recalcó que pese a ello no caerán en provocaciones para que se les catalogue como un gobierno represor.

“No vamos a caer en la provocación y no vamos a darle motivo a nadie de que nos señale gobierno represor, porque es lo que algunos buscan y no les vamos a dar ese gusto”, indicó

PAGADOS De hecho aseguró que muchos de los grupos sociales que han agredido a las fuerzas federales de seguridad son pagados por el crimen organizado para obstruir la acción de la justicia.

“No se trata de una reacción social, se trata de habitantes que están en nóminas de líderes de criminales como cartel de Santa Rosa de Lima”, sostuvo

El encargado de la Seguridad Pública insistió en que el Estado no ha sido rebasado por el crimen organizado en materia de seguridad aunque reconoció que “ello no significa que algunas cifras de criminalidad no sean preocupantes” e incluso déficit en el rubro de homicidios dolosos.

“Por supuesto nos habíamos propuesto lograr una inflexión particularmente en la tendencia de los homicidios dolosos, ahí tenemos todavía un déficit pero lo vamos a lograr porque en este tiempo hemos construido parte de los elementos imprescindibles para dar mejores resultados en materia de seguridad uno de ellos es la Guardia Nacional”, estableció

En ese sentido detalló que por ahora el gobierno solo tiene desplegados 60 mil elementos de la guardia Nacional en territorio nacional pero se requieren al menos de 150 mil elementos y esa—dijo—es la meta para 2021.

Incluso aseveró que solicitaron un presupuesto de 56 mil millones de pesos para la Guardia Nacional para el 2020, lo que habla de la prioridad que se le quiera dar a este rubro de seguridad.

ijsm