Guaidó dice que el bloqueo de EU "busca proteger a los venezolanos"

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por más de 50 naciones, manifestó que el bloqueo total a los bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense anunciado por la Administración de Donald Trump "busca proteger a los venezolanos".



"Esta acción busca proteger a los venezolanos", consideró el líder opositor en un comunicado difundido este martes, que cita sus reacciones en la red social Twitter poco después de que se conociera la noticia del bloqueo la noche del lunes.



A su juicio, la decisión de EE.UU. "es la consecuencia de la soberbia de una usurpación inviable e indolente", en alusión al Ejecutivo de Nicolás Maduro, al que la Administración Trump y más de 50 países no ven como legítimo.



"Toda persona, compañía, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen estará, para efectos de la justicia internacional, colaborando y sosteniendo a una dictadura, y será sujeto de sanción y cómplice de crímenes que no prescriben", prosiguió Guaidó.



El opositor indicó también que el bloqueo "tiene excepciones humanitarias en cuanto a alimentos y medicamentos", dos ítems que escasean en el país caribeño, y que además "protege al sector privado que no hace negocios con una dictadura".



El Gobierno de Trump no detalló en su orden ejecutiva qué bienes mantenía Venezuela en territorio estadounidense y que, en consecuencia, quedan afectados por la medida.



El principal activo estatal venezolano en Estados Unidos, la petrolera Citgo, ya estaba bloqueado desde enero a raíz de las sanciones que el Gobierno de Trump impuso contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa).



Guaidó aseguró que con el bloqueo "Citgo y todos sus activos están protegidos".



"Además, toda deuda que el régimen pretenda contraer con activos de la Nación será ilegal. Cualquiera que quiera beneficiarse de la crisis será ahuyentado", agregó.



Según The Wall Street Journal, Estados Unidos tan solo mantiene medidas de este tipo contra Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte.



El rotativo financiero, que citó a un funcionario del Gobierno estadounidense, también comentó que la medida va encaminada a la imposición de un "embargo" contra Venezuela.