Guaidó pide protestar hasta lograr elecciones libres

El líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, encabezó este sábado la “megamarcha” que salió de la Torre Europa, a donde ofreció un discurso en el que aseguró que su lucha seguirá hasta que se realicen elecciones libres y democráticas en este país sudamericano.

Miles de personas se concentraron en la Torre Europea en Chacao, municipio que pertenece al estado Miranda y también al Distrito Metropolitano de Caracas, para esperar a Guaidó y comenzar la marcha multitudinaria, que también se realizó en varias regiones de Venezuela.

Guaidó, quien en enero pasado se juramentó como presidente encargado de Venezuela, llamó a los ciudadanos a que se “reencuentren” en la protesta de este sábado.

“Calle sin retorno significa que tenemos una agenda de conflictos permanente, sostenida en la calle con los estudiantes con las enfermeras (… y estaremos en la calle) hasta lograrlo, hoy tenemos que regresar cantando victoria con fuerza porque no nos rendimos, porque estamos en la calle, porque vamos a permanecer hasta lograrlo, eso es lo que tenemos que hacer”, enfatizó.

Ante miles de venezolanos que abarrotaron la plaza de la Torre Europa y sus alrdedores, el líder opositor señaló que “lo importante es que la lucha es una” que incluye a las enfermeras a los profesores a los estudiantes y no sólo en las protestas, porque “eso no es suficiente”.

“La lucha es hasta que cese la usurpación, hasta lograr la transición y hasta lograr elecciones libres” y democráticas en Venezuela, insistió.

Indicó que Bolivia estuvo 18 días de protesta, “no sé si es hoy, el lunes o mañana, lo que puedo garantizar es que vamos a tener la libertad de toda Venezuela. Vamos a seguir hasta lograrlo”, sostuvo.

Advirtió que la oposición va seguir en las calles “el lunes tenemos agenda de protesta en todas las calles de Venezuela, el martes vamos con los profesores”.

Luego convocó a caminar hasta la Embajada de Bolivia en Caracas de manera simbólica, tras comentar que la mañana de este sábado sostuvo una conversación con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.

“Vamos a la calle a reencontrarnos juntos ejerciendo mayoría, exigiendo por la mayor reivindicación: Venezuela. Nuestra libertad siendo ejercida en la calle, el estar juntos unificando nuestras luchas e insistir hasta lograrlo, es la gran victoria de hoy”, escribió Guaidó en su cuenta de la red Twitter, poco antes de la concentración masiva.

“¡Hoy 16 de noviembre, vamos juntos con fuerza a la calle en toda Venezuela!, indicó el líder oppsitor en un mensaje que se envió a través delas redes sociales.

“La dictadura ha querido infundir miedo e intimidar para que no protestemos, y tratará de hacerlo hoy, pero no ha podido detener al bravo pueblo venezolano, no logrará hacerlo”, agregó.

Guaidó llamó a los venezolanos a protestar hasta que Nicolás Maduro deje la Presidencia del país, “hoy es el día que Venezuela dijo: hasta lograrlo. Sé que a veces es fácil frustrarnos. Sé que hemos cometido errores. Pido disculpas ante el pueblo de Venezuela. Los hemos escuchado, estamos juntos”, agregó

“En esto no vamos a desfallecer ni a desmayar. Tenemos que lograr nuestro objetivo”, dijo durante el mitin, reportó el periódico El Nacional.

ijsm