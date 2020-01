Guaidó ve "inverosímil" una negociación con el régimen de Maduro

El líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente interino, aseguró este sábado que ve "inverosímil" una negociación con el régimen, pese a que se encuentra en el país una delegación de Noruega, país que fue intermediario en diálogos anteriores.

"Al final del día no es que no queramos una negociación, es que la vemos inverosímil porque los señores estos (del régimen) una y otra vez se han burlado de nosotros", afirmó en un cabildo abierto celebrado en Caracas.

El propio equipo de comunicaciones de Guaidó informó este viernes acerca de la visita de la delegación noruega, si bien entonces rechazó reabrir un proceso de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro y se negó a reunirse con la comisión pues considera que el oficialismo "ha impedido toda solución negociada".

VARIAS POSIBILIDADES SOBRE LA MESA. Insistió en que para los ciudadanos es "evidente" que existen varias posibilidades para poner fin a la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999, y aseguró que lo importante es "salir de esto".

Por eso, Guaidó afirmó que si le garantizan "que mañana esto se terminó" y dicen "que la vaina es a piedra, papel o tijera o una partida de sóftbol", acepta.

Consideró que ante esa situación "al final del día" no es que no quieran una negociación sino que no confían en ella.

Posteriormente y al ser preguntado por periodistas, aseguró que "los mecanismos para superar la tragedia" que considera que vive Venezuela deben ser "con condiciones: respetando a la gente, respetando la palabra".

"Hemos sido muy claros, que no están en este momento las condiciones para ningún tipo de farsa", afirmó en referencia a un posible diálogo, si bien apostilló que "aproximar a soluciones siempre lo vamos a hacer".

NO HA HABIDO CONTACTOS CON EL RÉGIMEN. Al ser preguntado acerca de si "ha habido contactos directos" con el régimen, respondió con un tajante "no".

El Centro Nacional de Comunicación (CNC) de Guaidó aseguró este viernes en el mismo comunicado en que informó acerca de la llegada de la delegación noruega que "el proceso (de negociación) de Oslo-Barbados ha sido clausurado" y que por tanto no van "a participar en ninguna reunión".

Guaidó, a quien más de 50 Gobiernos reconocen como presidente interino de su país, anunció en septiembre pasado su retirada del proceso auspiciado por Noruega, un mes y medio después de que lo hiciera la dictadura de Maduro.

PRECEDENTES POCO ESPERANZADORES. Maduro suspendió en agosto las negociaciones que tenían lugar en Barbados en vista de que Guaidó "celebra, promueve y apoya" las sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios del Ejecutivo y empresas venezolanas.

A principios de septiembre, Maduro puso como condición para retomar las negociaciones que Guaidó rectificara su supuesta "pretensión de entregar" el Esequibo, un extenso territorio que Guyana y Venezuela disputan y que supone dos terceras partes del primer país.

Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, la dictadura y la oposición se sentaron a la mesa de diálogo en la República Dominicana, si bien las conversaciones no fructificaron y el oficialismo terminó convocando unas elecciones a las que compareció casi en solitario y que no han sido reconocidas por buena parte de la comunidad internacional.

havh