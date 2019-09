Guardia Nacional no violó derechos humanos en Puebla: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó la actuación de la Guardia Nacional al regular el uso de la fuerza y no violar derechos humanos, durante los hechos registrados en Acajete, Puebla.

“Hubo algunos incidentes, ha habido, ellos (las Fuerzas Armadas) han actuado muy bien. Pero, ¿qué ganan los delincuentes con estar provocando? Nada”, destacó el mandatario federal.

Durante la conferencia de prensa mañanera dijo que en la entidad poblana se almacenan instalaciones con gas, pipas de distribución de ese combustible, empresas que operaban toda esta región, por lo cual pidió “que nos portemos bien todos”.

El Ejecutivo federal reiteró que, si bien la inseguridad es el principal problema del país, no se hará el uso de la fuerza: “La recomendación es que no haya abusos de poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos, que no suceda lo de antes, que había razias y masacres”.

Expuso que en su administración está prohibida la represión y la masacre, actitud que es diametralmente contraria a la llevaron a la práctica en otras administraciones, donde en lugar de resolver el problema de inseguridad, “lo agravaron al hacer uso de esas prácticas".

López Obrador consideró que en la actualidad “existe esa mentalidad en el conservadurismo, esa mentalidad autoritaria de querer resolver todo por la fuerza, y de arrasar. Eso no, se tiene que respetar la vida de las personas".

“Y nada de que son delincuentes. No, son seres humanos todos y nadie está autorizado para ajusticiar, para rematar heridos, para masacrar. Está haciendo el Ejército y la Marina un gran esfuerzo, además actuando con mucha responsabilidad y también les diría que por convicción para regular el uso de la fuerza y no violar derechos humanos”.

Comentó que el cambio de actitud al interior de las Fuerzas Armadas tiene que ver con la formación, con los planes de estudio que se actualizan en las academias, en el Colegio Militar, para que se conozca cada vez más sobre el respeto a los derechos humanos, sobre el uso regulado de la fuerza.

El presidente López Obrador aseveró que “nosotros no hacemos lo que llevamos a la práctica por lo que dicen nuestros adversarios. Nosotros actuamos en función de lo que consideramos debe ser un buen gobierno. Vamos bien y así vamos a continuar”.

En torno a los hechos registrados en Tamaulipas que agravan la inseguridad, informó que ya se investiga y “se está actuando, se busca garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional”.

Aclaró que su gobierno no caerá en provocaciones. “Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación y no queremos la guerra, pero sí estamos actuando en general (para garantizar la seguridad de todos los mexicanos)”.

ijsm