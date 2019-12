Guardiola niega tener una cláusula para irse del City al final de temporada

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, negó tener una cláusula que le permita abandonar el club inglés al final de esta temporada.



El técnico español respondió así a las informaciones aparecidas este viernes en Inglaterra que aseguraban que Guardiola podría abandonar el City al final de esta temporada si así lo quisiera, sin tener que esperar a que su contrato venza en 2021.



"No es verdad", dijo Guardiola tajante cuando fue preguntado por el tema, espantando los rumores sobre una posible marcha.



Guardiola llegó al Manchester City en el verano de 2016, después de unos exitosos periodos en el Bayern de Múnich y el Barcelona y con los celestes ha conquistado dos Premier League de forma consecutiva, además de varios campeonatos domésticos.



Este viernes, el técnico también descartó que su equipo esté pensando en realizar fichajes para reforzarse en el mercado invernal.



"Los jugadores con los que empezamos la temporada son los mismos con los que la vamos a terminar. Ya veremos en verano", señaló.



El City se medirá este domingo al Arsenal en el Emirates Stadium, con Guardiola poniendo en duda la presencia de Sergio Agüero y David Silva para el mismo.



"Agüero aún no se ha entrenado con el equipo y Silva no pudo hacerlo ayer ni hoy, pero veremos mañana".



El City visitará al Arsenal con catorce puntos de desventaja respecto al Liverpool y después de golear por 1-4 al Dinamo de Zagreb en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.