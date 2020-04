Guayaquil: El drama de no hallar el cuerpo de un familiar muerto por COVID-19

La crisis por el COVID-19 continúa en Guayaquil, donde la gran cantidad de fallecidos lleva a situaciones dramáticas, como las de familiares que no han podido todavía siquiera encontrar los cuerpos de sus seres queridos.

Alcides Gutiérrez deambula por la ciudad sin conocer cuál ha sido la suerte de su tía Lourdes, fallecida el 25 de marzo en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Teodoro Maldonado Carbo.

En la tarde del 26 comunicaron a una de sus hijas el fatídico desenlace, el comienzo de una odisea. “Empezamos a hacer gestiones con la Junta de Beneficencia y nos hicieron pagar una multa, pues decían que el certificado de defunción señalaba que había fallecido el 25 y no el 26”, explicó a EFE.

Cuando los parientes regresaron al hospital con los papeles en regla, el cuerpo de su tía ya no estaba y un guardia les dijo que “había entrado un carro de Medicina Legal y se había llevado cuatro cadáveres al Hospital Guasmo Sur, entre ellos el de mi tía”.

Sin embargo, en ese hospital no había señales del ingreso de ningún vehículo con cuerpos, y después, les llamaron del hospital asegurando que habían incinerado el cadáver.

La familia sabía que el cadáver ya no estaba en ese hospital, sino que lo habían llevado a Medicina Legal, e incluso trataron de entrar a buscar el cuerpo en la morgue tras el ofrecimiento del guardia, pero no pudieron entrar por no tener ropa de bioseguridad.

Tras 18 días, el nombre de su tía no aparece ni en la lista de muertos ni en la página que habilitó el gobierno para localizar a los sepultados. “Nos queda la culpa al pensar que quizá no hicimos lo suficiente para encontrar el cuerpo”, lamenta Alcides.

DOCE DÍAS DE INCERTIDUMBRE. En la lista tampoco aparece el nombre del padre de Liliam Larrea, que perdió la vida el 31 de marzo en el hospital del IESS de Los Ceibos, tras cuatro días hospitalizado. Larrea rememora cómo la doctora de guardia le comentó que se preparara porque su progenitor “de ésta no pasaba”, pese a que lo encontró caminando y consciente. “Nunca le hicieron la prueba de COVID-19, pese a que yo insistí”, asegura.

Desde la notificación del fallecimiento, Larrea empezó a recorrer todos los cementerios de la ciudad en busca de los restos del padre. “No me dieron ni el certificado de defunción, que no sólo lo necesito para trámites personales, sino que tengo el derecho a tenerlo”, reclama.

Diez días después del deceso recibió una llamada del hospital: “Me dijeron que los restos de mi papá están en el Parque de La Paz, en La Aurora, en el segundo contenedor”, explica Liliam, quien ha tenido que esperar a hoy lunes para llegar al cementerio para corroborar los datos, debido a las restricciones de circulación.