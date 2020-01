“Guerra entre EU e Irán será negativa económicamente para México”

Senadores advirtieron que en caso de una guerra entre Estados Unidos e Irán, las repercusiones económicas para México serán muy serias, pues se generará inestabilidad financiera, aumento en los precios del petróleo, gasolinas y el dólar. “Un conflicto bélico entre esas naciones impactará en México de manera importante pues generará inestabilidad financiera, aumento en los precios del petróleo, contracción de las inversiones y alza en la inflación por el incremento en las gasolinas”, advirtió el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gustavo Madero.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, coincidió con el panista y explicó que más allá de que suban los precios del petróleo, lo cierto es que una guerra entre esas naciones será muy negativa en términos económicos para México. “Ojalá que Trump evite la guerra. (…) A nadie nos conviene que haya guerra. (…) Hay dos efectos que son automáticos, inmediatos; uno es la subida del petróleo, que todo mundo pensaría nos conviene mucho porque obviamente vamos a tener muchos más ingresos.

“Pero la otra también—agregó— es la subida del dólar y entonces tenemos que hacer todas nuestras transacciones en dólares y todos los compromisos que tiene México en dólares . Y la compra de la gasolina se vuelve mucho más cara también”, detalló.

Ambos senadores hicieron votos por que el conflicto no escale pues las consecuencias serían funestas para el mundo y México no está exento de ello.

Asimismo, tanto, Madero como Mancera criticaron la actitud omisa, elusiva y de avestruz del gobierno federal, para no cuestionar la actuación de Estados Unidos en su pretensión de erigirse como “policía del mundo” por el conflicto desatado con Irán.

Madero, manifestó su preocupación por la tibia posición del gobierno mexicano ante el conflicto entre la administración de Donal Trump y el gobierno de Irán.

“Me preocupa que el gobierno de México en este tema sea tan omiso, tan actitud de avestruz, elusivo y, que tenga un comportamiento tan errático; por un lado, con Bolivia se muestra muy proactivo defendiendo y apoyando a su aliado ideológico Evo Morales y, distanciándose del nuevo gobierno. Por otro lado, con Venezuela se hace de la vista gorda, pero en los temas que tienen que ver con Estados Unidos se vuelve pues una relación totalmente consentidora y sumida y esto no habla bien de nuestras relaciones exteriores, de nuestro gobierno, de nuestra posición. (…) Pues lo que pasa es que no podemos admitir que Estados Unidos se vuelva el policía del mundo”.

Recordó que México siempre ha sido promotor de la Doctrina Estrada, es decir, defensor del derecho internacional y los derechos humanos y, no puede permitir que Estados Unidos pretenda tener injerencia en todos los países del mundo.