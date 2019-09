Guía urgente para no perderse en el impeachment

1.- ¿Qué es un impeachment? Es un juicio político que contempla la Constitución de Estados Unidos y que permite al Congreso destituir al Presidente (o al vicepresidente o a un juez de la Corte Suprema), si las dos Cámaras consideran que ha cometido delitos de gravedad, como traición a la patria, soborno, poner en peligro la seguridad nacional o corrupción.

2.- ¿Cómo es el proceso? La Cámara de los Representantes reúne las imputaciones contra el Presidente y decide, mediante voto simple (218, la mitad más uno), si proceden ser juzgadas. Basta con que una imputación pase, para que el Senado monte el juicio político propiamente dicho. Para destituir al presidente “de forma irrevocable” serán necesarios dos tercios de los votos (67 de 100 senadores).

3- ¿De qué se acusa a Donald Trump? La presidenta de la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi, no se atrevió a activar el proceso de impeachment por la trama rusa —al concluir el fiscal que investigó el caso que no se pudo hallar prueba del delito—, pero sí lo ha hecho por la trama ucraniana, al considerar que habría cometido al menos dos delitos: uno, por cohecho (al abusar de su cargo para intimidar a un líder extranjero, en este caso el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que pidió que investigara los negocios en ese país de un hijo del exvicepresidente de EU, Joe Biden); y otro electoral (al conspirar para derribar las aspiraciones presidenciales del demócrata Biden, favorito a ganar las elecciones de noviembre de 2020).

4.- ¿En qué fase está el proceso? El miércoles los demócratas lograron los 218 votos para que se forme un comité encargado de acumulación de pruebas (“articles of impeachment”) contra el presidente. Si al menos uno de estos “articles” es aprobado por mayoría simple (218) se comunica al Senado que convoque el juicio político. Dado que habría conflicto de intereses, éste no estaría presidido por el jefe de la Cámara alta —el vicepresidente Mike Pence—, sino por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

En esta parte del proceso, Trump debe estar representado por sus abogados, por lo que está por verse si podría hacerlo su abogado personal, Rudolf Giuliani, ya que está implicado directamente en la trama ucraniana.

Después de ser escuchados los argumentos a favor y en contra, los senadores se reunirán en sesión privada para debatir el veredicto. La votación sobre el veredicto se realizará en sesión pública y necesitará contar con los votos de dos tercios de los senadores.

5.- ¿Qué ocurre con las elecciones de 2020? En caso de ser destituido antes de las elecciones de noviembre del año que viene —muy poco probable, dado que los republicanos son mayoría en la Cámara alta y han demostrado ser muy sumisos al presidente—, la sentencia debe dejar por escrito si queda inhabilitado para cargo público. Si no queda inhabilitado podría presentarse, aunque sus posibilidades de reelección serían casi nulas, dado el desprestigio de ser el primer Presidente destituido de la historia. No hay que olvidar que sólo dos presidentes han sido sometidos a impeachment: los demócratas Andrew Johnson, en 1868, y Bill Clinton, en 1999. En ambos casos fueron absueltos. El republicano Richard Nixon, que ganó la reelección en 1972, renunció dos años más tarde, justo antes de ser sometido a un impeachment por el caso Watergate, tras considerar que de todos modos habría acabado con su destitución.

En caso de que el proceso contra Trump se extienda más allá de las elecciones de noviembre de 2020 y el republicano gane la reelección, se vería obligado a abandonar el cargo, si finalmente pierde el juicio político.