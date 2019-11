Guillermo Álvarez Cuevas celebra 88 años de Cruz Azul

El directivo llamó a los jugadores a no involucrarse en rumores ni en malentendidos sobre la polémica en la que se encuentra el Club con respecto a la Cooperativa.

Con motivo del 88 aniversario de Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, director de la Cooperativa y el Club Deportivo, celebró en un evento al que asistieron varios miembros de la organización.

Durante la reunión, Álvarez Cuevas adelantó algunos planes que se avecinan para el equipo en 2020.

Destacó que, si bien, contratar a un nuevo director técnico es un tema prioritario, se tomará su tiempo para tomar una decisión ya que figuran varios nombres en la lista que puedan ocupar el cargo.

“Desde luego que hay candidatos. Deben tener la experiencia como jugadores y una formación directiva, porque no es sólo estar seleccionando o sugiriendo jugadores; sugiriendo no impidiendo, porque aquí no imponen los jugadores ni el presidente del club, porque lo tenemos que decidir con el cuerpo técnico, aseveró Álvarez Cuevas.

Por último, instó a los jugadores a no involucrarse en rumores ni en malentendidos, ya que en fechas recientes algunos medios han abordado la polémica en la que se encuentra el Club con respecto a la Cooperativa. Ante ello, Álvarez Cuevas exhortó a los jugadores a acercarse a él para aclarar cualquier duda.

“Creo que hay algunos aspectos que pueden estar incidiendo o confundiendo, pero no han platicado conmigo. Si algunos de ellos tienen esa confusión, trataremos de orientarlos”, concluyó.