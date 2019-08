Guillermo Arriaga lleva a Venecia una visión humana de la migración

El mexicano presenta en la edición 76 de la Mostra el filme No one left behind, que es el comienzo de una serie de televisión sobre historias de la frontera

La frontera es uno de los lugares en los que el guionista Guillermo Arriaga ha encontrado su fuente de inspiración. De ahí surgieron historias como Babel (2006) o Los tres entierros de Melquiades Estrada, así como The burning plain (2008), su primer largometraje como director en la que contó con las actuaciones de Charlize Theron, John Corbett y Kim Basinger.

Justo en el rodaje de este último filme, mientras recorría un pueblo, fue que encontró su más reciente historia: “visité varias casas en el territorio de Nuevo México y en un hogar encontré que estas familias tenían altares para sus hijos mexicanos muertos en el campo de batalla; es decir rendían honores tal y como se les hace a los militares estadunidenses”, expresó Arriaga en la presentación del cortometraje No one left behind, en la Cineteca Nacional, antes de presentarlo en la edición 76 de la Mostra de Venecia, fuera de competencia.

Tras ser testigo de esa escena real sobre el duelo “surge esta reflexión sobre la relación que hay entre México y Estados Unidos”. Danny Huston y Jorge A. Jiménez son los protagonistas de este filme de 29 minutos, rodado durante tres días en Zaragoza en Coahuila.

Cuenta la historia de un grupo de militares estadunidenses que llega a una localidad al norte del país para rendir honores a uno de sus compañeros, un mexicano que se ha quitado la vida luego de servir al ejército del país norteamericano y ser deportado a México por su situación migratoria. Huston y la mexicana Isabel Aerenlund, dan vida a los militares; mientras que Jiménez da vida a Santiago, el mejor amigo del fallecido.

“Más que una visión crítica es una visión humana (sobre la frontera), quisimos reflejar una visión humana de la relación que hay entre Estados Unidos y México, y encontrar el punto de convergencia entre ambos países, en este momento tan crítico de la relación entre los dos”, explicó Guillermo Arriaga.

“A través de la película se ve la perspectiva del mexicano que quiere que se abra el diálogo. Hay que dejarnos de reservas y comenzar a entablar un acercamiento. El aspecto político refleja una situación bastante compleja, no es una crítica hacia lo político, sino sobre cómo ese aspecto nos está separando como naciones”, añadió.

Arriaga también comentó que los temas migratorios tienen una motivación más profunda: “La frontera no deja de ser una cicatriz que todavía nos lastima como mexicanos al saber que el otro lado era nuestro, además de que hay gente asesinada como en los tiroteos recientes en El Paso, Texas”, enfatizó.

Finalmente, cabe destacar que tras su proyección en Venecia, No one left behind será el motor de arranque de una serie de televisión sobre historias fronterizas.