Guillermo Ochoa

El arquero mexicano que volvió de Europa para volver a brillar con el América, no ha conseguido su objetivo. Ayer recibió su peor goleada defendiendo el arco de las Águilas: el equipo de Cruz Azul le anidó cinco goles en el llamado Clásico Joven. Con ello se confirma que ha sido el peor arquero del América en los últimos ocho años. En ocho juegos del Apertura 2019, Paco Memo ha recibido 15 dianas, con promedio de casi dos goles por partido. Ya en partidos anteriores había salido abucheado del estadio, pese al cariño que le tienen los aficionados y anoche no se salvó tras la goliza que le propinó su enconado rival celeste. En sus primeros partidos con el conjunto que dirige El Piojo Herrera, Ochoa se justificó que aún no se adaptada al equipo; pero, tras ocho jornadas defendiendo el mismo arco, eso es inconcebible.