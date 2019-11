Guns N’Roses y Mogwai encabezan el cartel del Vive Latino

Los organizadores del Festival Vive Latino encendieron las redes sociales luego de que revelaran algunas pistas en distintos puntos de la Ciudad de México de las bandas que formarán parte de su edición 2020.

A través de espectaculares con imágenes alusivas a las bandas que se presentarán en el festival que se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de marzo, se fueron revelando algunas de las bandas que formarán parte del evento.

En Insurgentes, Río San Joaquín, Eje 5, Patriotismo, Periférico, Toreo, Interlomas, entre otros, se encontraron las claves, que se fueron conectando con imágenes en las redes sociales.

De acuerdo a las pistas reveladas y la publicación de las mismas bandas fueron las siguientes: Guns N’Roses, Mogwai, The Cardigans, Zoé, Carlos Vives, 31 Minutos, Julieta Venegas, 31 minutos, Carlos Vives, Portugal. The Man y Los Tucanes de Tijuana.

Por la tarde se dio a conocer el cartel completo en el que se confirmaron las bandas mencionadas y se sumaron decenas de bandas como DLD, Babasónicos, Andrés Calamaro, Armando Palomas, Nortec: Bostich + Fussible, The Rasmus, Vicentico, The Rasmus, Vetusta Morla, Los Daniels, Gustavo Santaolalla, The Wookies y Soulwax, solo por mencionar algunos.