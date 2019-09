Gutérres afirma que su generación falló contra el cambio climático

“Mi generación ha fallado”, además los líderes mundiales hablan demasiado y escuchan poco, afirmó el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Gutérres, durante un encuentro con jóvenes activistas.

“Mi generación ha fallado en gran medida hasta ahora para preservar tanto la justicia en el mundo como para preservar el planeta. Tengo nietas y quiero que vivan en un planeta habitable. Mi generación tiene una gran responsabilidad; y es su generación la que debe hacernos responsables para asegurarnos de no traicionar el futuro de la humanidad”, indicó.

El funcionario exhortó a los jóvenes a continuar con su iniciativa y movilización para que “su generación rinda cuentas”.

“Escuchando es que aprendemos. Es dar la posibilidad a todos aquellos que representan el mundo de hoy de hablar y hacer que sus voces sean parte de los procesos de toma de decisiones que podemos avanzar”, manifestó.

Refirió que se encuentra entusiasmado con el liderazgo y el dinamismo del movimiento juvenil para la acción climática mundial y explicó lo difícil que es combinar los deseos de todos los miembros de la ONU.

“No pueden imaginar lo difícil que es hacer que las cosas se muevan cuando tienes 193 países y tenemos que hacer que todos estén de acuerdo con los movimientos que son absolutamente obvios que deben hacerse, pero siempre hay alguien con algunas dudas o preguntas o lo que sea”, puntualizó Gutérres.

Aseveró que se necesita un impulso para acelerar los procesos de toma de decisiones institucionales.

“Lo dramático es que no es el continente africano, o las pequeñas islas en el Pacífico o el Caribe, que contribuyen más al cambio climático, sino que son las principales víctimas. De hecho, hay una cuestión de justicia y de equidad en la forma en que se organiza la economía global, en la forma en que se distribuye el poder. Esto también está relacionado con el cambio climático”, expresó.

Apuntó que es necesario vincular el cambio climático con un nuevo modelo de desarrollo, un modelo con más justicia entre las personas y una relación justa entre las personas y el planeta.

“No tenemos tiempo que perder. No tiene sentido seguir subsidiando los combustibles fósiles. Algunas personas presentan los subsidios de los combustibles fósiles como un beneficio para la población (…) No tiene sentido que haya dinero para impulsar los huracanes, blanquear los corales o destruir comunidades. Asegurémonos de que los contribuyentes recuperen su dinero y que no haya más subsidios a los combustibles fósiles”, añadió.

En el encuentro el joven activista argentino Bruno Rodríguez, quien ganó uno de los boletos verdes de Naciones Unidas para viajar al evento, dijo que el cambio se logra a través de la unión y aseguró que los jóvenes como él que están creando una nueva “conciencia colectiva”.

“La ciencia es clara, los líderes mundiales tienen la obligación de hacer un cambio radical. El cambio sucede cuando millones lo exigen. Debemos dejar de pedir a los líderes que escuchen la ciencia, y pedirles que actúen por la ciencia”, destacó.

La sueca Greta Thunberg refirió que este lunes hablará en la Cumbre sobre la Acción Climática, por lo que cedió su tiempo a otros jóvenes.

Sin embargo, resaltó que “millones de personas alrededor del mundo marcharon (el pasado viernes) pidiendo una verdadera acción contra el cambio climático, especialmente jóvenes. Les demostramos que estamos unidos y que somos imparables”.

Wanjuhi Njoroge de Kenia, aseguró que el gobierno en su país lanzó iniciativas para recuperar los bosques. “Lo que pedimos como jóvenes es que podamos influenciar las decisiones de los Estados miembros. Los países deben respetar nuestra libertad de expresión. Este es el momento para trabajar todos juntos y ser el colibrí que apaga un incendio forestal”.