Había una vez en Hollywood. Conquista los Critics Choice Awards

El furor de la temporada de premios de Hollywood está en pleno apogeo. Ahora tocó el turno de los Critics Choice Awards que entrega la Broadcast Film Critics Association. En su edición 25, celebrada en The Barker Hangar en Santa Mónica, California, bajo la conducción de Taye Diggs, la gran ganadora de la noche fue la película Había una vez en Hollywood, que se llevó cuatro de las 12 nominaciones a las que aspiraba, en unos premios que se repartieron entre lo mejor del cine en el año.

Entre los galardones que se llevó el filme destaca el de Mejor Película, pero también se le entregaron galardones a Tarantino como Mejor Guion Original, a Brad Pitt como Mejor Actor de Reparto y Barbara Ling y Nancy Haigh por Diseño de Producción: “Me gustaría decir algo: gracias a Harvey Keitel, sin él yo no estaría aquí. Él fue quien leyó mi primer guion y le dio a un joven la oportunidad de estar ahora aquí”, dijo Quentin Tarantino al recibir el premio principal, dirigiéndose al actor que protagonizó su primer largometraje Perros de reserva.

Por otro lado, en un hecho insólito, el premio de Mejor Dirección fue ganado por dos realizadores. Por un lado el coreano Bong Joon-ho, por su trabajo en Parásitos (que también se llevó el premio de Mejor Película de Habla no Inglesa) y para Sam Mendes, quien una semana atrás había dado la sorpresa como principal ganador de los Globos de Oro con su aclamado filme 1917, sobre la Primera Guerra Mundial. Además de esa estatuilla se llevó dos más: Mejor Edición para Lee Smith y Mejor Cinematografía para Roger Deakins (quien superó en esta categoría al mexicano Rodrigo Prieto, que aspiraba al premio por El irlandés).

El gran perdedor de la noche fue El irlandés, que lideraba las nominaciones con 14 menciones, y se tuvo que conformar con un solo premio como Mejor Elenco. Sin embargo no le fue del todo mal a su casa productora Netflix, pues en total, en el apartado de cine se llevó cuatro premios (Laura Dern a Mejor Actriz de Reparto por Historia de un matrimonio, así como Mejor Vestuario y Película de Comedia por Mi nombre es Dolemite), si tomamos en cuenta que Sony, que produce el filme de Hollywood, lo superó sólo por uno gracias al premio de Mejor Guion Adaptado que recibió Greta Gerwig por Mujercitas.

En el resto de las categorías hubo pocas sorpresas: Joaquin Phoenix ganó como Mejor Actor por Joker (el filme también ganó a Mejor Banda Sonora); Renée Zellweger como Mejor Actriz por Judy; Avengers: Endgame como Mejor Película de Acción (también ganó en Mejores Efectos Visuales); Nosotros como Mejor Película de Terror o Ciencia Ficción; Toy Story 4 como Mejor Película de Animación; Roman Griffin Davis a Mejor Actor Joven por Jojo Rabbit; El escándalo como Mejor Maquillaje y Peluquería; y un llamativo empate a Mejor Canción para “(I’m Gonna) Love Me Again” por Rocketman y para “Glasgow (No Place Like Home)” por Wild Rose.

En el apartado de los premios de televisión Netflix se llevó cinco premios para sus producciones: Su gran triunfo fue el de Mejor Miniserie para When they see us (superó a Chernobyl), que también ganó a Mejor Actor en Miniserie para Jharrel Jerome; Mejor Serie Animada para BoJack Horseman; Mejor Actriz de Reparto en Miniserie para Toni Collette por Inconcebible y Mejor Película para TV para Camino: A breaking bad movie.

Sin embargo, HBO se confirmó como potencia al llevarse seis premios entre ellos el de Mejor Serie de Drama por Succession, que le dio también a Jeremy Strong el de Mejor Actor de Drama; Watchmen se llevó los premios de Mejor Actriz de Reparto y de Serie Dramática para Regina King y Jean Smart, respectivamente; el de Mejor Actor en Serie de Comedia fue para Bill Hader por Barry y el de Mejor Actor Secundario en Miniserie fue para Stellan Skarsgård por Chernobyl.

Amazon también se llevó cuatro premios: Mejor Serie de Comedia para Fleabag, que también ganó en Mejor Actriz de Comedia para Phoebe Waller-Bridge y Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia para Andrew Scott; así como Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia para Alex Borstein por The Marvelous Mrs. Maisel.

También ganaron Michelle Williams a la Mejor Actriz en Miniserie por Fosse/Verdon (FX); Billy Crudup al Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama por The Morning Show (Apple); y se le entregó el Premio a la Trayectoria a Eddie Murphy: “Ganarse la vida haciendo reír a la gente es la mayor bendición en la Tierra”, dijo.