Habilitarán ductos de gasolina para gas natural

Fue durante la reunión para impulsar la región Sur Sureste del país organizada por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y por Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, que los empresarios volvieron a reiterar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la importancia de contar con gas natural barato. El desarrollo de la región norte del país, especialmente Monterrey, tuvo su gran impulso gracias a la cercanía con Estados Unidos y el acceso a gas barato. Un fenómeno similar se tiene que presentar en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y, por supuesto, en Guerrero. Sin gas la integración de cadenas productivas o de una industria manufacturera cada día será más complicada en estos estados que conforman la región de menor crecimiento en el país, con excepción de la zona turística de la Riviera Maya.

Por lo tanto, durante los próximos meses el gobierno federal junto con el sector privado dará a conocer las opciones para llevar gas a la zona sureste del país, pero también para conectar a regiones del centro que necesitan urgentemente el acceso al gas natural. Se trata de la conversión de ductos de gasolina o crudo al transporte de gas natural importado, por ahora, de Estados Unidos y Canadá. La expectativa es que México también pueda producir gas natural recuperándolo de muchos procesos de Pemex. Por eso es importante atender el mercado industrial y comercial.

Las principales cúpulas del sector privado apoyan la propuesta de habilitar ductos que transportaban petróleo o gasolina para transportar ahora gas natural. Si bien es cierto que la inversión para habilitar estos ductos en la zona de Veracruz, por ejemplo, sería importante, no se compara con la inversión que tendrían que realizar para el tendido de nuevos gasoductos que, por cierto, podrían enfrentar oposiciones comunitarias y hasta políticas. Se dará en breve el anuncio y representará un avance para atender la añeja demanda de los empresarios de contar con combustibles competitivos. Si bien este as bajo la manga permitiría reducir un poco la presión respecto a la necesidad de contar con gas natural, los expertos en este sector aún esperan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su secretaria de Energía, Rocío Nahle, den a conocer una política integral para impulsar el gas natural, porque hasta ahora la atención ha estado centrada en el problema del robo de gasolina o en la necesidad de incrementar la plataforma de exportación petrolera, pero no hay nada respecto a la problemática de la falta de conectividad entre los ductos con los que cuenta el país.

Por su parte, el conflicto entre la Comisión Federal de Electricidad y la compañía IENOVA, filial de Sempra Energy, se solucionaría luego de que el corporativo estadunidense liberará finalmente la operación de un gasoducto submarino que, por cierto, representa la principal vía para transportar y hacer llegar gas natural a la entidad que dirige Manuel Barlett. Nos enteramos que ese ducto submarino no enfrenta problemas pero que prácticamente estaba secuestrado por Sempra ante la negativa de la CFE de reconocer adeudos en la construcción de otros gasoductos en el noreste del país. En unos días, por cierto, se realizará en Mérida una reunión en la que se analizará la política necesaria para impulsar los gasoductos en el país.

Netflix y los impuestos

La reflexión en torno a la necesidad de que compañías como Netflix, que generan contenidos en otros países y no contribuyen al pago de impuestos en uno de sus mercados más rentables no es nueva. Sin embargo ante el crecimiento de los negocios de Netflix y los dividendos que cobra en México regresa el debate respecto a las condiciones equitativas bajo las cuales compite la empresa estadunidense. En México, grupos mexicanos con comprobada experiencia en la generación de contenidos tienen que competir por el mercado nacional frente a Netflix, que opera una plataforma de generación y producciones aprovechando no sólo que no paga los impuestos que debería, sino que obtiene costos castigados de países pobres o con problemas económicos. ¿Competencia desleal?