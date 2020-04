¿Habrá Ley Seca en Nuevo León por el coronavirus?

El alcohol no es una necesidad básica, por lo que este miércoles se detendrá la producción y distribución de cervezas, ya que esta actividad no es esencial, informó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

“La producción de alcohol y de bebidas alcohólicas no es esencial se para la producción, se para la producción, se para la distribución y por lógica se para la venta en los establecimientos. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas a partir del 3 de este mes en todo el país”, señaló el mandatario estatal.

Rodríguez Calderón pidió a los gobiernos estatales declarar Ley Seca ante la contingencia por el COVID-19 ya que, argumentó, “el consumo de alcohol en casa podría generar problemas”.

El Bronco adelantó que el próximo 3 de abril cerrarán todos los negocios de producción y distribución de cerveza en el estado. “Roberto Roili trabaja con todos los secretarios de economía del país. Respecto a la venta, con la Secretaría de Economía. Quedé en que si no hay distribución, que no haya venta. Si la gente bebe en sus casas (habrá) violencia, conflictos. Si es necesario la ley seca, que la decreten los presidentes municipales. Se está unificando en todo el país”, declaró.

Por otra parte, hizo un llamado a la población para que no realice compras de pánico en los establecimientos que ofrezcan cervezas. “De nada les va a servir la cerveza y el alcohol. Por favor, no hagan eso. Si estamos diciendo que es un acuerdo nacional para salvaguardar la salud de ustedes, y si ustedes salen a la calle, conflictúan el problema. El virus ya está con nosotros. Si ustedes abarrotan los negocios por comprar un seis de Tecate, no la frieguen, no está bien”, añadió.

Mientras tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de su cuenta de Twitter que en esta entidad no se ha declarado Ley Seca.

Informo. Nadie ha declarado Ley Seca. https://t.co/Cq1s8E4C2i — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 1, 2020

ijsm