Habrá más protestas si no se atienden demandas: taxistas

Si no obtenemos una respuesta satisfactoria redoblaremos las acciones como la de hoy hasta que nos escuchen, advirtieron taxistas que permanecen en el Ángel de la Independencia.

A más de 12 horas de haber iniciado su movimiento, los integrantes del Movimiento Nacional Taxista sostuvieron que no aceptarán por respuesta medidas que no solucionan el problema y no les garanticen un campo parejo de trabajo.

Tras anunciar que este martes el movimiento dará a conocer un nuevo comunicado, los representantes que mantienen enlace con quienes dialogaron en la Secretaría de Gobernación pusieron en las bocinas parte de la conferencia de prensa ofrecida en esa dependencia.