Hace 27 años un loco cortó la carrera de Monica Seles

La fulgurante carrera de la tenista Monica Seles se vio interrumpida un 30 de abril de 1993 por Gunter Parche, un fanático de Steffi Graf que no soportó que una joven de 19 años le quitara el reinado de la WTA a la alemana, por lo que en plena cancha en el torneo de Hamburgo, la apuñaló por la espalda y, aunque salvó la vida, nunca volvió a ser la misma.

Seles, nacida en territorio serbio de la antigua Yugoslavia un 2 de diciembre de 1973, fue la jugadora más joven en ganar un título de Grand Slam, al coronarse en Roland Garros en 1990 con solamente 16 años y seis meses, en el inicio de su cadena de triunfos que la llevaron hasta la cima del tenis femenino.

En el momento del ataque, la tenista con doble nacionalidad húngaro-estadunidense, contaba con 19 años de edad y había conquistado ocho cetros de Grand Slam, lo que la perfilaba a convertirse en la tenista más ganadora en la historia del deporte blanco, pero el destino le cambió la vida.

Era el momento más dominante de Seles, con su característico golpe a dos manos que revolucionó el tenis femenil, y que la llevó a obtener 53 títulos en certámenes de la Asociación Femenina de Tenis (WTA).

Monica fue introducida al tenis por su padre Karolj Seles, con quien jugó por primera vez en un estacionamiento y posteriormente se convirtió en su entrenador y quien llevó a su hija a lo más alto del ranking.

Coincidentemente con la fecha de hoy, un 30 de abril de 1989 ganó su primer torneo en Houston, de donde despegó su carrera para alcanzar el número uno del mundo en marzo de 1990, destronando a Graf, y consolidando su dominio torneo tras torneo durante tres años de espectaculares victorias en certámenes de Grand Slam, Wimbledon fue el único que no pudo conquistar.

En 1993, tras haber ganado su tercer cetro en el Australian Open, e imponerse en el Challenger de Chicago, Monica se presentó en Hamburgo, donde en plena cancha del Am Rothenbaum, en duelo de cuartos de final ante la búlgara Magdalena Maleeva, Seles estaba set arriba y ganando 4-3 en el segundo.

Pero en el descanso un desquiciado le enterró un cuchillo en la espalda, una herida de dos centímetros de profundidad que truncó la carrera de la gran tenista.

Ante 10 mil espectadores, Gunter Parche de 38 años y obsesionado con Steffi Graff, atacó a Seles, quien narró que “Durante el descanso, tras un juego, apuré hasta el final porque no había bebido nada de agua y de pronto sentí un dolor horrible en mi espalda. Me giré buscando de dónde venía el dolor y vi a un hombre detrás de mí levantando un cuchillo contra mí”.

Parche después confesó que no la quería matar, sólo lastimarla un poco para que no pudiera jugar en un par de semanas, y que su ídola regresara al número uno, pese a aceptar la culpa se catalogó como un delito menor y se le declaró con problemas mentales, cinco meses después recibió la libertad condicional.

Gunter Parche, de 38 años, dijo que solo quería lastimarla un poco.

“¿Qué clase de mensaje se ha transmitido al mundo? Gunter Parche reconoció que me acuchilló una vez y lo intentó una segunda, y ahora el tribunal dijo que no va a ser encarcelado por este crimen premeditado. Volverá a su vida cotidiana, mientras que yo no puedo todavía, porque estoy recuperándome de la agresión, que me podía haber matado”, dijo al respecto.

La tenista se recuperó dos años y medio después, pero ya nunca fue la misma, tuvo trastornos de peso que le hicieron aumentar 15 kilogramos y se mantuvo en un buen nivel competitivo, ya que se impuso nuevamente en el Abierto de Australia en 1996, logró 19 títulos más en la WTA y la medalla de bronce para los Estados Unidos en Sidney 2000.

Aquella tragedia vivida, además del diagnóstico de cáncer de su papá, marcó el declive de la tenista, que había llegado a la final en 33 de los 34 torneos que disputó desde que ascendió a la cima del ranking mundial.

El sobrepeso le causó una lesión en el tobillo que la alejó definitivamente de las canchas, curiosamente, en Roland Garros 2003, torneo en el que ganó su primer Grand Slam, pero se retiró hasta 2008 e ingresó al Salón de la Fama.

Aunque a partir del ataque se reforzaron las medidas de seguridad en todos los torneos, un loco fue capaz de cortar de tajo hace 27 años la más promisoria carrera tenística de que se tenga memoria en el tenis de la era moderna.