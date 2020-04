Hace 97 años el mundo vio “La Catedral del Futbol” por primera vez

Bautizada como la “Catedral del Futbol” por el brasileño Edson Arantes Do Nascimento “Pelè”, el antiguo estadio de Wembley fue inaugurado el 28 de abril de 1923 y cerrado el 7 de octubre del 2000 para darle paso a un nuevo diseño.

El primer evento que recibió este mítico inmueble no fue un partido de futbol, sino para albergar la exposición imperial inglesa, por lo que en primera instancia fue conocido como estadio Imperial.

Ubicado en el barrio del mismo nombre, este recinto fue obra de los arquitectos británicos Sir John Simpson y Maxwell Ayrton, que lo diseñaron con una capacidad para 100 mil espectadores.

Con una superficie de juego de 105 x 70 metros en el llamado pasto sagrado Wembley, la cancha recibió su primer partido en ese mismo año y fue la final de la Copa Británica entre el Bolton Wanderers y el West Ham United.

El primer gran evento deportivo que recibió fueron los Juegos Olímpicos de Londres 1948, los primeros en celebrarse después del final de la Segunda Guerra Mundial.

SEDE DEL “GOL FANTASMA”. Su primera gran competencia de futbol a nivel de selecciones nacionales fue la Copa del Mundo Inglaterra 66 y fue el escenario donde se vivió una de las más grandes polémicas en la historia de este deporte.

El 30 de julio de 1966 se disputó la final entre los anfitriones y Alemania, equipos que contaban con gente de la talla de Bobby Charlton y Franz Beckenbauer, que llevaron a sus respectivas escuadras hasta esa nstancia mundialista.

Tras empatar a un gol en los 90 minutos se dio la jugada polémica en tiempo extra, cuando Geoff Hurst de media vuelta sacó un remate que pegó en el travesaño y picó, pero sin quedar claro si el esférico cruzó o no por completo la línea de gol.

La confusión se apoderó de ese momento, ya que el juez de línea, el soviético Tofiq Baharamov se encaminó al centro de campo, pero fue interceptado por el juez central, el suizo Geoff Dienst y tras un diálogo, el silbante principal lo dio por válido.

En la época actual con el uso del Video Arbitral Asistente (VAR) esa anotación debió haber sido anulada, ya que años posteriores, la tecnología demostró que el balón no entró por completo. Acción que inclinó por completo la balanza para los ingleses que ganaron 4-2 para llevarse el título en aquella Copa del Mundo.

GRANDES MOMENTOS EN LA HISTORIA DEL FUTBOL.Wembley también será recordado por haber presenciado el famoso “escorpión” que realizó el portero colombiano René Higuita en un partido amistoso frente a Inglaterra el 6 de septiembre de 1995.

Además del Mundial de 1966, también puede presumir haber sido el sitio donde se definieron las finales de la Copa de Campeones de Europa 1962-63, 1967-68, 1970-71, 1977-78 y 1991-92, de la Recopa de Europa 1964-65 y 1992-93, además de la Eurocopa de Naciones 1968, 1972 y 1996.

Su último gran evento fue la Eurocopa 1996 y Wembley fue testigo del primer “Gol de Oro” en la historia. Situación que se dio en la final entre Alemania y la sorprendente República Checa.

Luego de empatar a un gol en tiempo reglamentario, se jugó el tiempo extra en el que Oliver Bierhoff terminó con la paridad al minuto 95 y así darle el título al representativo teutón.

Además de ser un importante recinto deportivo, también ha sido sede de eventos musicales a partir de 1972, entre los que destacan las presentaciones de The Rolling Stones, The Cure, Gun’s and Roses, Led Zeppelin, Pink Floyd, Madonna, el Tributo a Freddie Mercury, Live AID, U2 y Michael Jackson, entre otros.

Sobresale la presencia del “Rey del Pop”, que entró en el Libro Guinness de los récords en 1988, al reunir a 504 mil personas en siete conciertos de su Bad World Tour.

Para darle paso a la modernidad, las puertas del estadio de Wembley se cerraron el 7 de octubre del 2000 y fue demolido en 2002, para recibir al Nuevo Estadio de Wembley, que se construyó en el mismo lugar, reinaugurado el 24 de marzo de 2007, con un aforo para 90 mil aficionados y un costo de mil 97 millones de euros.