Hacienda anuncia acuerdo para disminuir las comisiones de Afores

En un capítulo similar al del día anterior con los gasoductos, el gobierno federal comprometió a las administradoras de Afores a bajar durante el sexenio hasta en 110 mil millones de pesos las comisiones cobradas a los trabajadores por el manejo de sus cuentas de ahorro.

En la actualidad se les cobra el 0.98 por ciento, pero el objetivo planteado fue alcanzar niveles como el de Chile, donde el porcentaje es del 0.70.

“Nos sumamos al compromiso de su administración por alcanzar un sistema de pensiones con estándares internacionales. Haremos los esfuerzos integrales para que las comisiones puedan converger gradualmente a dichos estándares hacia finales de su administración”, prometió Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), respaldado en Palacio Nacional por nueve representantes de las principales compañías del ramo.

El Presidente aludió el acuerdo relacionado con el transporte de gas, y lo comparó con el de las Afores:

“Es una muestra más de que somos partidarios del diálogo, no de actuar de manera arbitraria. La presencia de los administradores aquí también reafirma el compromiso de mantener las reglas establecidas, no habrá modificación que ponga en riesgo sus inversiones”.

Con los empresarios, en cualquiera de los ramos, optará por el convencimiento…

“Lo que se logró ayer (con Carlos Slim y el resto) es bajar, reducir las tarifas porque consideramos que están altas, y se llega a un acuerdo benéfico para la hacienda pública. En este caso, es una reducción también sin modificación legal, un compromiso para bajar los costos de administración de las pensiones. Es una cuestión de acuerdo, por consenso”.

El mensaje presidencial a los trabajadores fue: no teman, sus pensiones están garantizadas, aún con recesión económica mundial, “porque son sagradas”.

La casi obligatoriedad en la reducción de comisiones se derivó de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 22 de agosto pasado de una resolución de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar), la cual establece criterios en la materia.