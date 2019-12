Hacienda echa la bolita de licencias falsificadas en BC a exoficial mayor

Aunque la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California coloca a la Oficialía Mayor como unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Hacienda, enfocada a brindarle “servicios de apoyo”, Adalberto González Higuera, titular de la dependencia, responsabilizó al Oficial Mayor del contrato con la empresa Accesos Holográficos para la emisión de licencias de conducir de probada falsificación.

—¿Entonces el responsable es el Oficial Mayor que debió renunciar por los moches ventilados a nivel nacional? -se le cuestionó.

—No me puedo meter en algo que no me corresponde.

—Está en juego la seguridad pública y personal de los bajacalifornianos...

—Se van a tener que revisar esas cuestiones, sin duda, pero la Oficialía es autónoma, no se trata de quién estaba antes y quién después.

Durante los últimos días, este diario documentó la asignación directa del contrato para expedir licencias estatales a la empresa poblana Accesos Holográficos, la cual carece de experiencia en el ramo y, en especial, en el manejo de estándares internacionales en procesos de identificación, así como en normas de protección de datos personales y biométricos.

La maniobra, en lo oscurito y sin transparencia, despertó ya suspicacia entre diversos actores políticos, económicos y sociales de la entidad, porque a la par se ha revelado en estas páginas —a raíz de la suspensión de candados de seguridad— la proliferación de una red dedicada a la falsificación y al robo de identidad.

Pese a la negativa del secretario González por especificar el nombre del Oficial Mayor aludido, Crónica conoció de acercamientos entre los accionistas de Accesos Holográficos (del empresario Ramón Bautista Pérez Salazar) y funcionarios propuestos por el gobernador Jaime Bonilla, incluso antes de su toma de protesta el pasado 1 de noviembre. El contrato definitivo se fraguó durante la gestión de Jesús Damián Núñez, el Oficial involucrado en un soborno cercano a los 25 millones de pesos por ceder a la empresa Productos Agropecuarios Cachanilla, la alimentación de internos en cárceles estatales, y quien debió dejar el cargo el 1 de diciembre.

Un día después, el 2 de diciembre, asumió el cargo Héctor Mares. De manera paradójica, González Higuera se desligó del asunto y lo etiquetó como fuera de su competencia, pero durante la charla aceptó haberse reunido con diversas compañías vinculadas al tema:

“No me espanto, y sí recibí a una u otra empresa, de una vez le digo que recibí a todas, pero no puedo precisar, porque recibí como a 10 empresas de esas”.

—El secretario es cabeza de sector, el Oficial Mayor depende de usted –le refutó Crónica.

—Lea la Ley Orgánica .

—Ya la leí: dice que tiene autonomía técnica, pero también que es un órgano de Hacienda. ¿A poco usted no se entera de lo que hacen quienes están en su ámbito?

—El Oficial Mayor no es mi subordinado, porque tiene autonomía, si no la tuviera, yo sería responsable directo, pero a él le tocan las adquisiciones.

—Funcionarios de gobiernos anteriores nos han dicho que no se mueve nada sin estar palomeado por el secretario...

—Eso fue en el gobierno pasado, ya ve cómo nos dejaron. Este gobierno no funciona igual.

NORMAS TORCIDAS. El artículo 27 de la Ley Orgánica señala: “La Secretaría de Hacienda contará con una unidad administrativa denominada Oficialía Mayor, que será la encargada de ejecutar, en los términos de las disposiciones aplicables, los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad y archivos”.

Y el 28 refiere: “La Oficialía dependerá de la Secretaría de Hacienda, pero contará con autonomía técnica”.

De inicio, Crónica pactó la entrevista presencial con el secretario para ayer sábado 21 de diciembre, pero el funcionario la adelantó con el argumento de pendientes sobre la ley de egresos local. Terminó por solventarse entre charlas telefónicas y un espacio después de su comparecencia del viernes en el Congreso.

“Había un precio muy alto por la licencia, y ahora costará 50 pesos, es un ahorro para el estado”, dijo de arranque.

—Cuando ustedes ordenaron reducir las medidas de seguridad del documento, se extendió la oferta de licencias falsas en redes sociales —se le comentó.

—No tenía conocimiento, pero el tema de falsificar documentos oficiales es un delito. Si se detecta, tendremos que hacer un trabajo coordinado con la Fiscalía General.

—¿Por qué apostaron por abaratar costos, a costa de quitar los candados y la seguridad?

—Estábamos adecuándonos al compromiso del gobernador de una licencia permanente...

—Lo que le pregunto es si usted prometió a las empresas contratos a cambio de aligerar el documento...

—No hago ese tipo de promesas, había un procedimiento administrativo en la Oficialía Mayor, que es la instancia responsable.

—¿A cuánto asciende el monto del contrato con la empresa Accesos Holográficos?

—Desconozco cuánto, si bien la nueva Ley Orgánica dice que la Oficialía Mayor depende de la Secretaría de Hacienda, también señala que es autónoma y todo lo relativo al contrato fue responsabilidad de la Oficialía.

—¿Se investigó a la empresa Accesos Holográficos?

—Desconozco cuál es la empresa, se me han acercado muchas empresas y les he pedido que participen, y que en los procesos ganará el que presente la mayor calidad y el mejor precio.

—Se le dio una adjudicación directa...

—La Oficialía Mayor fue la responsable.

—A usted, como secretario de Hacienda, ¿le parece que adjudicaciones directas como ésta abonan a la transparencia y rendición de cuentas?

—Pregúntele al Oficial Mayor.

—¿Sabía que esta empresa ha sido investigada y denunciada en al menos tres estados del país: Veracruz, Chiapas y Sinaloa?

—¿Por qué no me hace llegar la información para comentársela al Oficial?

—¿Entonces qué pueden esperar los bajacalifornianos de su secretario de Hacienda en temas como transparencia, rendición de cuentas y lucha anticorrupción?

—Que cumpla con los lineamientos administrativos establecidos, venimos a hacer un buen trabajo, algo diferente.

—Los ciudadanos han comenzado a verlo como responsable...

—No es lo que piense la gente, sino lo que la ley estipule.

—¿Nunca tuvo tratos con Accesos Holográficos?

—Ya no le voy a contestar...

Lo que marca la Ley Orgánica

Artículo 27

“La Secretaría de Hacienda contará con una unidad administrativa denominada Oficialía Mayor, que será la encargada de ejecutar, en los términos de las disposiciones aplicables, los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad y archivos”.

Artículo 28

“La Oficialía Mayor dependerá de la Secretaría de Hacienda, pero contará con autonomía técnica”.