Hackers vs. autoridades

En menos de una semana, las cuentas de redes sociales de dos alcaldías fueron hackeadas con “fines justicieros”. Nos cuentan que quienes están a cargo de las cuentas de Twitter de Coyoacán y Gustavo A. Madero vivieron momentos amargos después de que villanos cibernautas se apoderaran de las cuentas y lanzaran mensajes ofensivos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo preocupante no son las publicaciones, sino lo vulnerable que son estos espacios. Los que saben dicen que se trata del mismo personaje en ambos casos y que ya es buscado por las autoridades cibernéticas. Quizá es cuestión de tiempo para que se registre un nuevo ataque. Y en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento están preocupados porque se dejan puertas entreabiertas que permiten golpeteos (aunque absurdos) contra AMLO; ¡Atentos y blindaos!, nos cuentan, ha sido la orden.

Amago cafre

Con la excusa de que las unidades están viejas y representan un riesgo para los usuarios, líderes de transportes públicos amenazan con armar bloqueos si no obtienen un incremento a la tarifa. Quieren que suba hasta 10 pesos. Primero, las unidades están en esas condiciones por descuido. Son ellos los responsables de mantenerlas en buen estado, pero ¿cómo podrían estar en óptimas condiciones si las utilizan para jugar carreritas y protagonizan choques? ¿Cómo vamos a creer que les interesa el bienestar del pasajero cuando las irregularidades y atropellos (es decir, a los abusos, aunque este concepto también puede tomarse de forma literal) persisten en todas las rutas? Dicen que algunas unidades tienen hasta 30 años de antigüedad; con seguridad están en condiciones deplorables, no obstante, miles de capitalinos podrían dar cuenta de que las prioridades están bien definidas. Pueden faltarle piezas, cinturones de seguridad, puede tener hoyos en el piso y tubos soldados que rechinan durante la marcha, pero no puede faltar el sonido, bocinas con buffer, luces neón, todo tipo de adornos en el tablero…lo dicho: la prioridad es clara y no es el usuario.

