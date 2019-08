Happy: el lado oscuro de la felicidad

Hoy caminamos, respiramos, soñamos y vivimos sólo con un objetivo en mente: ser felices. En su segunda temporada, la puesta en escena Happy, crítica esa idea, cuestiona la manera en que nuestra sociedad abraza el ideal de la felicidad plena. A partir de un elenco que se compone por Pablo Perroni, Yuriria del Valle, Juan Ríos Cantú y Regina Blandón; la obra, discurre en una comedia ácida y oscura.

Pablo Perroni, quien ha encarnado Alfredo, durante las dos temporadas que la obra ha tenido, comenta a Crónica los retos y el redescubrimiento que ha tenido el personaje hasta esta nueva entrega: “Alfredo no podría ser más distinto a mí, es un personaje que siempre está feliz, que todo el tiempo está con una sonrisa. Por lo cual, es un reto bastante fuerte mantener esa energía y actitud durante toda la obra. Sin embargo, me encanta el personaje, me fascina el texto, porque cuestiona y entre risa y risa, al final, te da un golpe de realidad que te lleva a la reflexión, eso es lo que más valoro de Happy”.

“Me siento bastante cercano a Happy, me inmiscuí en el proyecto desde un principio. Encontré el texto, me encargué de traducirlo y producir la obra desde cero. Ahí fue cuando entra Angélica, teníamos bastantes ganas de trabajar juntos y decidimos que este era el momento. La preparación de mi personaje fue bastante natural, el tiempo que invertí en traducir la obra fue una preparación accidental porque yo no sabía que sería Alfredo. Al final, cuando llegamos a los ensayos inconscientemente ya tenía al personaje claro en mi cabeza”, declaró el actor a Crónica.

En un mundo, donde, las redes sociales son un escaparate para una vida artificial o la presunción de una felicidad que no es tangible. Siempre es bueno cuestionar y poner en tela de juicio la forma en que sobrellevamos la vida. La obra busca poner el dedo en la llaga.

“Cuando entras a Instagram o a Facebook te encuentras con una falsa presunción. Las redes parece que sólo se tratan de que tan feliz eres, de hacer un viaje perfecto, de tener una vida perfecta, son cosas que damos por hecho y que no cuestionamos. La obra trata de derribar todas esas cosas que normalizamos, entre risa y risa, la gente se refleja de a poco y es como un balde de agua fría cuando se ven a sí mismo en el escenario”, enfatizó.

La puesta en escena estará presentándose en el Teatro Milán hasta el 8 de septiembre, con funciones los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18:15 horas.