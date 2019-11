Haremos lo que nos corresponde para esclarecer caso LeBarón AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias y solidaridad a la familia LeBarón, por el asesinato de nueve de sus integrantes en un ataque armado ocurrido ayer en los límites de Sonora y Chihuahua, y se comprometió a que su gobierno hará lo que les corresponde para esclarecer el caso y que haya justicia.

Pidió esperar lo que resulte de las investigaciones correspondientes y no adelantar hipótesis ni hacer conjeturas, con el compromiso de dar a conocer todo lo que se tenga, “para que no se elaboren hipótesis a la carrera, con prisa y se vaya a cometer una imprudencia, vamos a que se haga la investigación, hoy mismo se informará”, dijo.

Tras indicar que se indagará para saber si fue una agresión directa a la familia LeBarón, el mandatario federal refirió, en su conferencia de prensa matutina, que en las investigaciones participan las fiscalías de Sonora, la de Chihuahua y la General de la República (FGR).

Asimismo, refrendó que la violencia no se puede enfrentar con violencia, por lo que mantendrá su política de seguridad, atendiendo las causas de la violencia; “quisiéramos que esto no sucediera, pero no pensamos que acribillando, masacrando, con el uso de la fuerza a sangre y fuego se resuelva el problema”.

A su vez, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, informó que el saldo de la agresión contra la familia de Julián LeBarón son nueve fallecidos: tres mujeres y seis menores; seis menores lesionados y una menor ilesa, además de una menor presuntamente desaparecida.

ijsm