Harvard pide a estudiantes no regresar después de vacaciones por coronavirus

La universidad de Harvard pidió a sus estudiantes que no regresen a su campus en Cambridge (Massachussets) tras las vacaciones de primavera debido al coronavirus y anunció que impartirá remotamente todas sus clases a partir del 23 de marzo, el día en que en principio se reanudaba la docencia.



"Los estudiantes son invitados a no volver al campus después de las vacaciones de primavera y a cumplir con sus obligaciones académicas de manera remota hasta nuevo aviso. Los estudiantes que tengan que quedarse en el campus también serán instruidos a distancia y deberán prepararse para una limitación severa de las actividades", dijo en un comunicado el presidente de esta prestigiosa institución, Larry Bacow.



Además de estas medidas, la universidad llevará a cabo "una transición en los próximos días para no tener encuentros no sociales con más de 25 personas".



En el escrito, Bacow expuso que "la decisión de pasar a las docencia virtual no fue tomada a la ligera" y que todas las acciones han sido tomadas "de acuerdo con las recomendaciones de las instituciones sanitarias líderes para evitar la expansión del COVID-19".



Con esta decisión, Harvard se añade a una larga lista de universidades en EE.UU. que han cancelado las clases presenciales a la vuelta de las vacaciones, como las de Columbia, Princeton, Ohio State, Hofstra y Stanford, entre otras.



Un gran número de universidades han cancelado también sus programas de intercambio internacional debido al nuevo brote.



Los casos de coronavirus en Estados Unidos, según los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), alcanzan los 647, con al menos 25 muertes; mientras que en todo el mundo se han contabilizado ya 113.851 infectados y 4.015 fallecidos en 110 países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).