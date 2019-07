Hasta 20 años de cárcel por bloquear calles en Tabasco; niega gobierno sea ley antimarchas

Legisladores de Morena aprobaron en comisión una iniciativa que contempla penas de hasta 20 años de cárcel para quienes realicen marchas y bloqueos en carreteras, perjudicando a terceras personas, o impidan la ejecución de obras públicas en Tabasco.

La Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil avaló por mayoría la propuesta enviada por el gobernador Adán Augusto López, que pretende modificar los artículos 299, 306, 307 y 308, y la adición de los artículos 196 Bis y 308 Bis del Código Penal de Tabasco, que ya contemplaba la privación de la libertad para estas infracciones.

Hoy en la sesión de periodo extraordinario del Congreso de Tabasco se discutirá el dictamen.

La iniciativa de decreto para reformar el Código Penal, de acuerdo con el secretario de Gobierno, Marcos Medina Filigrana, no se trata de una ley antimarchas sino antiextorsionadores y contra los llamados pseudo sindicatos.

La tarde del pasado viernes, la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, dictaminó aprobatoria la modificación que, aseguró el funcionario, garantiza la libre manifestación de los ciudadanos, siempre y cuando no afecten los derechos de terceros.

“No es una ley antimarchas, es una reforma antiextorsionadores; así de claro. La libertad de manifestación y de tránsito es un derecho constitucional que el gobierno del estado respeta, y que nosotros, vamos hacer que se cumpla”, expuso.

Hay quienes amparándose en una presunta lucha social, dijo, extorsionan a las empresas y a particulares.

“Entonces ponen sus lías (cuerdas), que no pueden pasar si no los contratan, no puede pasar tu vehículo si no cobro tanto de dinero y no puedes hacer esta obra si no me das 10 o 20 empleos, aunque no lo hayan ganado legalmente, y a ese régimen de extorsión y terror tienen sometido a las empresas que quieren invertir en Tabasco”, aseguró.