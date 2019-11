Hay inscritos casi 1.7 millones en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó los datos de su programa “insignia”, incluyendo la suspensión de dos mil 435 centros de trabajo por incurrir en actos indebidos, lo que representa el 1.3% del total de registrados al programa.

El subsecretario del Empleo, Horacio Duarte, detalló que ello se detectó luego de las verificaciones o denuncias de irregularidades que han realizado sobre este Programa.

Durante su comparecencia ante la Comisión del ramo en el Senado, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que se han incorporado un millón 682 mil jóvenes a este programa de los cuales el 53% son mujeres y el resto hombres.

Resaltó que contrario a lo que se pensó, las mujeres han sido las principales beneficiarias del programa, con 59.2 por ciento, mientras que los hombres, 374 mil 839, representa el 40.8 por ciento del total.

Alcalde Luján defendió el programa insignia de esta administración “Jóvenes Construyendo el Futuro” y precisó que los jóvenes en el rango de 18 a 29 años que reciben un apoyo de 3 mil 600 pesos mensuales no estudian o no trabajan no porque no quieran, sino porque no han tenido oportunidades o alternativas.

Detalló que este programa tiene jóvenes, sobre todo en preparatoria, casi el 40%, secundaria 24.7%, licenciatura, 16 %, primaria 15.8 % y carrera técnica 3.5%, incluso señaló que 2 mil 205 jóvenes tienen maestría.

Sobre el grado de escolaridad, llamo la atención que 2 mil 205 jóvenes, es decir el 0.2 por ciento cuenta con un posgrado, el 39 por ciento tiene la preparatoria; 24.7 por ciento secundaria; 16.1 por ciento licenciatura; 15.8 por ciento primaria y el 3.5 por ciento una carrera técnica.

Reconoció que el Programa no ha tenido impacto en el norte del país, pues allá—explicó-- hay menores niveles de desempleo y los salarios son mayores, por lo cual “la beca de 3 mil 600 pesos no necesariamente resulta atractiva para los jóvenes de la región”.

Asimismo, señaló que donde más jóvenes aprendices tiene el Programa, es en el sureste y en el centro del país, ante los altos niveles de desempleo y con bajos niveles salariales.

Señaló que los estados con mayor demanda son: Chiapas, estado de México, Guerrero, Tabasco y Veracruz con una población total de 457 mil 916 jóvenes.

Las entidades donde el programa no tiene tanta penetración son los del norte: Sonora, Aguascalientes, Nuevo León, Baja California Sur, Baja California con una población total de 17 mil 659 jóvenes.

LA STPS INTENSIFICARÁ EL COMBATE CONTRA EL OUTSOURCING O SUBCONTRATACIÓN. La Secretaría del Trabajo intensificará la vigilancia y el combate contra el outsourcing o subcontratación en el país pues acusó que se ha detectado una “red perversa” que se utilizó y extendió a factureras e incluso al lavado de dinero.

“El enorme problema fue que desde entonces se tuvo el compromiso del gobierno de no autorizar la subcontratación pero nadie lo concluyó y fuimos viendo como a través de los años ese modelo perverso empezó a extenderse a factureras o al lavado de dinero, es una red muy compleja que se instaló en muchos centros de trabajo”, sostuvo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Estos mecanismo perversos —agregó— crecieron a largo del último sexenio y crecieron no sólo al amparo del poder sino que en razón a la defraudación a los institutos de seguridad social, Hacienda y a los trabajadores.

Durante una reunión de trabajo con senadores, también se abordaron las reformas a la ley del Trabajo y a través del subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez, se informó que hasta el momento se han presentado 437 amparos en contra de esas modificaciones, de las cuales sólo se han aceptado cuatro suspensiones definitivas.

Asimismo Alcalde informó que en la actualidad hay un rezago de más de medio millón de expedientes sobre conflictos laborales en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y que muchos de ellos tienen de 11 a 15 años en la “congeladora”, sin que se resuelvan.

En ese sentido aseguró que la reforma laboral le apuesta a los Centros de Conciliación para poder desahogar los asuntos en la materia y que solamente aquellos que no se puedan resolver a través del diálogo, lleguen a los tribunales.

“Van a coexistir de alguna manera las dos realidades, durante un plazo que depende de cada junta, que está trabajando en su plan de trabajo; pero por lo menos pensemos de dos a cuatro años para que las juntas puedan concluir con sus asuntos”, señaló.

Destacó que toda la implementación de la Reforma concluirá en cuatro años para la materia federal, y que de esta manera no exista tal diferencia entre lo local y lo federal entre los estados de la República.

Sobre la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, informó que a la hay 73 sindicatos dados de alta, 82 contratos colectivos registrados, 54 consultas realizadas, 37 consultas programadas entre noviembre y diciembre y 15 constancias de legitimación.