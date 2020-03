Hay molestias por el caso Constellation, señala Canacintra

La consulta que se realizó este fin de semana entre los habitantes de Mexicali, en Baja California, cerró con un “No” a la planta cervecera que Constellation Brands construye en la ciudad. La inversión de 1,400 millones de dólares se detendrá en seco, lo que ha marcado una distancia entre la Iniciativa Privada y el gobierno federal.

En conferencia de prensa, el presidente nacional de Canacintra (Cámara Nacional de la Industria de Transformación), Enoch Castellanos, habló sobre los riesgos que implicará cancelar una inversión de esta magnitud, lo que pondría a México en riesgo y con ello la recuperación económica.

Enoch Castellanos sostuvo que México, al igual que muchos países del mundo, “se encuentra en la antesala de una de las mayores crisis sociales y económicas de que se tiene memoria. Los riesgos globales derivados de la emergencia sanitaria del COVID-19 y otros factores, como lo son la caída de los precios internacionales del petróleo y la volatilidad de los mercados, sitúan al país en riesgo de afectar profundamente su producción, el abasto y el empleo de millones de mexicanos”.

Castellanos expuso que esta situación impactará a las familias mexicanas, sobre todo en aquellos que menos tienen. “Si no hay apoyo a las empresas de mayor tamaño, lo que va a pasar es que se incrementará la pobreza con la pérdida de empleos”, comentó Castellanos.

Asimismo, recalcó que con la crisis económica avecinándose, los ciudadanos necesitan toda la ayuda que se les pueda brindar, desde inversiones públicas bien estructuradas, hasta una fuerte inversión privada, nacional e internacional.

El directivo aseveró que la economía no funciona si no hay libertad de empresa y se vulnera el estado de derecho.

En el mismo tenor, Enoch Castellanos aseguró que Canacintra expresó su rechazo a la consulta organizada en Mexicali, al argumentar que su objetivo es político y tiene la finalidad de frenar una fuerte inversión internacional. Dicha inversión se ve amenazada por el egoísmo de unos pocos que se oponen al beneficio de todos.

A pesar de que los expertos dictaminaron que la empresa Constellation Brands cumplió estrictamente con las leyes y reglamentos al consumir el 0.2% de agua disponible en Mexicali para no poner en riesgo el desabasto, la consulta ciudadana frenó la oportunidad de generar empleos.

“Pretender frenar con engaños una inversión tan importante significa aniquilar miles de empleos y la creación de cientos de micro, pequeñas y medianas empresas locales”, afirmó el presidente de Canacintra.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha exigido frenar este tipo de prácticas, la Canacintra se suma a este llamado de manera enérgica para acabar con las manipulaciones corruptas.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados rechazó el resultado de la consulta y cancelación de la planta Cervecera en Mexicali y señaló que con esta medida del gobierno federal “le está diciendo a los mercados y a empresarios del mundo es que no vengan a invertir a México, que no hay ninguna certeza jurídica. No habrá discurso político que frene la peor crisis que enfrentará México en este siglo”.

Así mismo, lamentó que el Gobierno Federal haya descartado ofrecer estímulos fiscales al sector privado para hacer frente a las consecuencias de la emergencia epidemiológica del COVID-19.