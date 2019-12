“Hay pendientes y compromisos cumplidos”: Claudia Sheinbaum

A un año de que llegó al Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum admitió que existen pendientes; no obstante indicó que ha cumplido buena parte de sus compromisos.

La mandataria destacó la creación de los Puntos de Innovación Libertad Arte Educación y Saberes (PILARES), la conectividad en espacios públicos y la creación de parques como parte de su estrategia de atención a las causas de delincuencia para que los jóvenes tengan acceso a la educación, la cultura y el deporte.

“Pues hay varios pendientes evidentemente, pero hemos cumplido una buena parte de los compromisos que hemos establecido”, dijo.

Y agregó: “Es un año donde recibimos una ciudad con muchísimos problemas y no sólo pusimos orden sino que logramos varias acciones que nos propusimos, quizá los mayores logros están en educación, en PILARES, en espacio público”.

Adelantó que cerrará el año y comenzará el nuevo haciendo una serie de inauguraciones de los parques que se están rehabilitando.

“Al mismo tiempo acciones como éstas de la conectividad y la utilización de la tecnología digital para poder acceder a muchos derechos en la ciudad y pues obviamente es el primer año y tenemos que trabajar todavía mucho más para poder entregar una ciudad en mejores condiciones, nos debemos a la ciudadanía. Yo estoy contenta del trabajo que hemos hecho, pero obviamente falta muchísimo más”, comentó.

Sobre el tema de seguridad, la Jefa de Gobierno reconoció que hay cifra negra en algunos delitos y destacó que se trabaja para mejorar resultados.

“Yo no lo vería como suficiente o no, me parece que es un tema que la ciudadanía está demandando, es una exigencia, han reducido algunos delitos, hay otros que no; hay una cifra negra muy grande en algunos delitos, como robo a transporte público —ya lo voy a mencionar el sábado que tenga el informe—, robo a transeúnte y estamos trabajando muy duro para poder entregar todavía mejores cuentas”, explicó.

Cabe recordar que mañana 7 de diciembre la Jefa de Gobierno dará un informe en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de las cifras y avances de lo que ha conseguido en su administración.

Ayer Crónica publicó que, a un año de que Claudia Sheinbaum asumió la jefatura de Gobierno de la Ciudad, ha vivido aciertos y contratiempos y que en dicho lapso comenzó a sentirse su mano, como lo había adelantado a este diario en una entrevista cuando era mandataria electa.

Lo cierto es que en doce meses ya hubo cambios en su Gabinete: se fue el jefe de la Policía, Jesús Orta; el secretario de Economía, José Luis Beato; y el del Instituto de Vivienda, Pedro Sosa.

También enfrentó asuntos como el acoso y plagios en el Metro, violencia de género, secuestros y los asesinatos de Leonardo Avendaño y Norberto Ronquillo.

Este año se consiguieron finanzas sanas, creció la economía 0.7 por ciento anual y se generó 18 por ciento de nuevos empleos del país, es decir 117 mil 792.

El nuevo Gobierno se caracterizó por el combate a la corrupción: desmanteló los sindicatos de bomberos y de los trabajadores del GCDMX; cerró módulos de trámites vehiculares, investigó y fue pieza clave para girar órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la administración de Mancera.