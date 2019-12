Hay que destinar el 3.5% del PIB a la educación primaria: Concepción Company

Hay que destinar el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) a las escuelas primarias, “para que exista una verdadera primaria, que debe ir de la mano de una verdadera profesionalización de los maestros en derechos y en obligaciones”, dijo Concepción Company Company y le sugirió al presidente Andrés Manuel López Obrador que si quiere pasar a la historia, articule una verdadera primaria y se deshaga de los sindicatos, lo cual cambiaría el país en 20 años.

Durante la entrega del Premio nacional de Ciencias, Artes y Literatura 2019, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la investigadora emérita de la UNAM destacó que “educar verdaderamente no es informar, es enseñar a estructurar el pensamiento; generar pensamiento crítico es ayudar a saber tomar decisiones en la vida; es ayudar a hacer personas autónomas y más felices”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presidió la ceremonia de entrega y se comprometió a seguir apoyando la educación pública para que “siga habiendo equidad y movilidad social, así como igualdad de oportunidades en México”. Es un orgullo, expresó, entregar estos premios a gente que con mucho esfuerzo ha logrado salir adelante y destacar en sus disciplinas “gracias al apoyo de las familias, maestros, instituciones y, en especial, al apoyo de la educación pública”.

Tras recibir también el Premio Nacional de Artes y Literatura, Carmen Vázquez, Abraham Oceransky y Diego Valadés Ríos en el salón Tesorería del Palacio Nacional, Concepción Company identificó tres variables que le han permitido construir su trayectoria y que considera comparte con todos los galardonados: la vida personal, las instituciones y el acceso a una verdadera educación pública. Asimismo, resaltó que “un país sin instituciones fuertes que nos cobijen, que nos respalden y que nos obliguen a comprometernos como ciudadanos, no es un país”.

“Sin el cobijo institucional y sin el adecuado respaldo económico no existe la investigación y menos la generación y sedimentación de nuevo conocimiento. Sin instituciones y sin respaldos económicos no es posible crear espacios ni conocimiento; no seríamos creadores, sino simples maquiladores de las ideas de otros”.

Las instituciones que nos acogieron, explicó, hicieron que nuestras iniciativas personales se convirtieran en proyectos institucionales; “permitieron impulsar la idea inicial individual para convertirla en objetos de gran complejidad, de colaboración dentro y fuera de nuestro país para dialogar, escuchar, reflexionar y llegar a un mejor conocimiento del problema que debe ser resuelto o el objetivo que debe ser alcanzado”.

“Sin las instituciones no podríamos pasar la estafeta a los más jóvenes, no sería posible difundir el nuevo conocimiento y hacer que otros se apropien de él y que nosotros, como seres insertos en sociedad, también nos apropiemos del conocimiento generado por otros”.

En ese punto, recordó que en su educación la Universidad Nacional Autónoma de México es su casa de siempre, “soy 100 por ciento Puma. En ella y con ella he crecido”.

Asimismo, señaló que también es necesario tener acceso a verdadera educación pública desde la primaria y que “educar verdaderamente no es posible sin invertir un mínimo de 3.5% del PIB de nuestro país directo a la primaria”, inversión que debe ir de la mano con la profesionalización de los maestros en derechos y obligaciones.

Concepción Company destacó que ella “es un producto de una estricta, controlada y magnífica educación pública. Todavía me acuerdo de los nombres de los dos únicos maestros de mi primaria rural y de los nombres de varios de mis excelentes maestros de bachillerato, verdaderos profesionales que sabían la gran responsabilidad que tenían en sus manos: moldear verdaderos ciudadanos”.

Por esto, señaló que “el gasto en educación, ciencia, tecnología y cultura no es gasto, es inversión para un mejor país. Es invertir para mirar al futuro y responder una pregunta vital ¿Qué México queremos para nuestros hijos y nietos?”.

Esta pregunta, detalló Company en entrevista, es clave para este país ya que actualmente “la educación es de un gran desaliento e incertidumbre. Me parece que esa pregunta no tiene respuesta positiva en este momento, por eso, la propuesta concreta que hice fue incrementar el PIB del país sólo a primaria para que sea un impulso, un 3.5%; actualmente, la ciencia, la tecnología y la cultura no llegan ni al 1% del PIB en este momento”.

Asimismo, explicó que el presidente debería articular una primaria verdadera y deshacerse de los sindicatos, para que este primer nivel de educación básica siga impulsando a los estudiantes. “No es posible no evaluar a los alumnos como lo marcan los acuerdos que se han hecho con sindicatos; la evaluación no es punitiva, es para conocer mejor y saber dónde hay que subsanar. No se puede seguir comprando ni heredando plazas porque los maestros son quienes moldean a los futuros ciudadanos”.

PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS 2019. Por su parte, María Esperanza Martínez Romero, Hugo Alberto Barrera Saldaña y Yunny Meas Vong, recibieron esta mañana el Premio Nacional de Ciencias 2019 de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vengo de un pueblo pequeño de la frontera tamaulipeca y yo también sentí el llamado por luchar por un mejor México, más justo y con mayor libertad”, dijo el biólogo Barrera Saldaña; asimismo, señaló que fueron las palabras de “José Martí: Educarse al máximo para poder transformar y ser libres”, las que lo han impulsado en más de 40 años de trayectoria.

Asimismo, se entregó el Premio México de Ciencia y Tecnología 2018 a José Wagner Furtado Valle por sus contribuciones a la física de neutrinos y el fomento a la cooperación científica entre América Latina y Europa.