Hay que respetar las leyes de la Cámara: Mario Delgado

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se pronunció por respetar la ley y el acuerdo en la rotación de la presidencia de la Mesa Directiva, para el segundo año de la LXIV Legislatura, y los diputados de Morena deben “demostrar que son demócratas”.

En el marco de la inauguración de las Audiencias Públicas de Parlamento Abierto para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, Delgado Carrillo dijo: “Mi postura personal es respetar la ley. Yo creo que tenemos que demostrar que somos diferentes, que no actuamos como otras mayorías, que siempre se agandallaban, siempre modificaban la ley en su favor”.

Puntualizó que quien presida esta soberanía “tiene que actuar de manera institucional”, y si no lo hace, la mayoría lo puede desconocer y elegir una nueva mesa.

Sobre la iniciativa que presentó la diputada Dolores Padierna, también de Morena, para que este grupo parlamentario mantenga la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, Mario Delgado comentó que se tiene planeado discutirla con los integrantes de la bancada, y ahí se definirá si se aprueba o no.

Explicó que la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados prevé que pudiera darse un ­impasse, y que la rotación de la presidencia tiene que resolverse en cinco días.

“Yo insisto, mi postura personal es que justo en esos momentos tenemos que demostrar que somos diferentes, y mi postura es que respetemos la ley”, expresó Delgado Carrillo.

En propuesta, Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva, agrega “renglón y medio” al Artículo 17 en su numeral 7 para que en éste se establezca que “ocupará (la presidencia) en orden descendiente los partidos que sean primera, segunda y tercera fuerza, salvo en el caso de que el presidente pertenezca al grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados”.

En el PRI, ayer sus diputados se sumaron, a través de un comunicado, por respetar el acuerdo de 2018 para rotar esta presidencia.

“En los próximos periodos ordinarios de sesiones los diversos grupos parlamentarios tenemos la responsabilidad de mantener la apertura y el diálogo, que nos permita construir consensos con el fin de mantener la gobernabilidad de la Cámara de Diputados, así como aprobar las leyes y reformas que le sirvan a los mexicanos”, señalaron.