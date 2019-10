Héctor Herrera se perfila como titular en Champions

El mexicano Héctor Herrera se perfila como titular en el Atlético de Madrid en el partido que este martes le enfrentará la Bayer Leverkusen alemán, correspondiente a la tercera jornada de la primera fase de la Liga de campeones, según se pudo apreciar en el entrenamiento diseñado por Diego Pablo Simeone en la víspera del encuentro.



Titular cinco partidos después, el mexicano entrará en el centro del campo junto a Thomas Partey, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección, con esté último como media punta.



Dos días después de su quinto empate en los últimos siete partidos oficiales, la Liga de Campeones sitúa de nuevo al Atlético de Madrid ante la reacción o la recaída, sin términos medios, como el favorito contra el Bayer Leverkusen en el Wanda Metropolitano, pero también sin Joao Félix, sin la fiabilidad del pasado y con el estilo a debate entre los altibajos.



Dos victorias en ocho encuentros. Son los números recientes del conjunto rojiblanco, que ni en casa ni fuera funciona con la regularidad que se esperaba por su plantilla, por su ambición, por su pretemporada o incluso por su inicio del curso, cuando comenzó con tres triunfos y un liderato de la Liga hoy por hoy ajeno.



Las dudas rodean ahora al Atlético, más aún después del 1-1 con el Valencia. Sólo ha ganado dos partidos desde principios de septiembre. Uno en la Liga, con el 0-2 al Mallorca, y otro en la Liga de Campeones, con el 0-2 con el que doblegó al Lokomotiv para compartir la cima del grupo con el Juventus, ambos con 4 puntos.



Porque la 'Champions', en contraste con las primeras nueve jornadas de LaLiga Santander, presenta otra situación distinta para el Atlético desde el punto de vista productivo -aún sin posibilidad de descuidos ni excesos de confianza porque el conjunto ruso está a sólo un punto de él-, pero también ofensivo, con cuatro tantos.



Si en la Liga aún persigue una cantidad de goles y oportunidades más acorde a sus pretensiones en la clasificación, en competición europea es el segundo conjunto que más remata, con 39 intentos, sólo superado por el Bayern, con 55. Y el tercero que más lo hace entre los tres palos, con 16, por debajo del bloque alemán y el Salzburgo.



El que más remata del Atlético en la Liga de Campeones, también su mejor goleador de esta temporada, con tres tantos, es Joao Félix, fuera de las próximas dos semanas de competición por el esguince en el tobillo derecho de grado 2 sufrido contra el Valencia. Una baja notable para el conjunto rojiblanco, en el que ha sido titular fijo.



Lo sigue siendo Diego Costa, que aún rebusca su mejor versión y que repetirá de nuevo de inicio este martes. Ha marcado sólo dos goles en esta temporada, uno de penalti. Estará acompañado previsiblemente por Ángel Correa, según las pruebas, con lo que Álvaro Morata comenzaría el encuentro como inesperado suplente.



Con sólo dos días de diferencia respecto al 1-1 con el Valencia, la alineación está condicionada por la recuperación física de los titulares del pasado sábado, aunque sólo se prevén tres cambios en el once. Aparte del citado de Morata por Correa, Kieran Trippier volverá al lateral derecho por Santiago Arias y Héctor Herrera tendrá su oportunidad por Joao Félix, según las pruebas del lunes.



No habrá variaciones en el resto de la defensa, con Mario Hermoso como titular en el lateral izquierdo, con el segundo encuentro como suplente de Renan Lodi, y con José María Giménez y Felipe Monteiro, que multiplica su valor para el equipo en cada partido, en el centro de la zaga. Tampoco en la portería, indiscutible para Jan Oblak.



De fondo, el debate sobre el estilo del Atlético o la inquietud en el estadio Wanda Metropolitano por cuatro empates seguidos. No acumulaba tantos encuentros sin ganar en su nuevo campo desde casi su inauguración, entre septiembre y noviembre de 2018, cuando perdió con el Chelsea y empató con el Barcelona, el Villarreal, el Qarabag y el Real Madrid. Por contra, sólo ha caído en uno de sus últimos 23 partidos europeos como local, con 18 triunfos y cuatro empates.



Una advertencia para el Bayer Leverkusen, que también necesita una reacción este martes. "Tras dos derrotas estamos bajo presión, tenemos que sumar puntos y lo mejor sería empezar a hacerlo en Madrid", dijo el director deportivo del club, Rudi Völler, antes de la salida del equipo rumbo a la capital española.



El último partido en la Bundesliga, con una goleada en contra por 3-0 ante el Eintracht Fráncfort, tampoco da muchas razones para el optimismo.



"Tras un pésimo primer tiempo ante el Eintracht tenemos que hacer un buen partido ante el Atlético durante 90 minutos y así tendremos probabilidades de lograr algo. Si sumamos en Madrid, todavía nos quedarán posibilidades en el grupo", aseguró Völler.



El entrenador Peter Bosz tendrá que compensar la baja del lateral izquierdo Wendell, que ha sido titular en todos los partidos de la Bundesliga y que sufrió el pasado viernes contra el Eintracht un tirón muscular en el muslo izquierdo.



- Alineaciones probables:



Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Giménez, Felipe, Hermoso; Herrera, Thomas, Saúl; Koke; Correa y Diego Costa.



Bayer Leverkusen: Hradecky; L. Bender, S. Bender, Ta; Baumgartlinger, Demirbay; Bellarabi, Havertz, Amiri; Volland y Alario.