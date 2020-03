Herrera estuvo un mes fuera y apareció Llorente: Simeone

En los catorce choques precedentes a su lesión, en los que ya había logrado la continuidad en las alineaciones, Héctor Herrera partió desde la alineación inicial en once de ellos. En total, el medio centro mexicano ha disputado 21 encuentros oficiales este curso, trece como titular.

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, repasó este viernes que el mexicano Héctor Herrera tuvo "una lesión que le dejó un mes afuera" y jugaron otros futbolistas que aprovecharon "su oportunidad", como Marcos Llorente, que será el elegido para el once inicial en el partido de este sábado contra el Sevilla para suplir la baja por sanción de ghanés Thomas Partey, según las pruebas del técnico.



"Héctor Herrera ha convivido con vaivenes" desde su llegada al Atlético este verano, según explicó Simeone en la rueda de prensa de este viernes en la ciudad deportiva Cerro del Espino de la localidad madrileña de Majadahonda: "Al principio no le hemos tenido tan en cuenta porque teníamos otros compañeros suyos que lo estaban haciendo muy bien. Empezó a crecer, a jugar, a ser importante y tuvo una lesión que lo dejó un mes afuera".



Simeone se refiere a la tendinopatía en el aductor izquierdo que le apartó a última hora del derbi ante el Real Madrid. Había entrado en la convocatoria y apuntaba a la alineación titular ese día en el Santiago Bernabéu. Fue el pasado 1 de febrero. Desde entonces ha acumulado seis encuentros de baja, incluido el citado frente al conjunto blanco. Desde hace dos semanas, ya está reincorporado al trabajo con el grupo.



"Y en esos treinta y pico días (fuera por lesión) hay otros que juegan. Esos que juegan aprovechan la oportunidad, aparece Llorente y, como la vida, uno deja un espacio y otro lo ocupa. Entonces, uno tiene que trabajar para volver a conseguirlo", añadió el técnico argentino.



