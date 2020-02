Histeria colectiva lleva a la escasez de gel antibacteriano y cubrebocas

La histeria colectiva ante la llegada del nuevo virus COVID-19 a la Ciudad de México ha empezado a hacerse presente, luego de que por medio de redes sociales y medios de comunicación se difundiera la noticia del primer paciente confirmado del virus, por lo que cientos de capitalinos, desde muy temprano, acudieron a las farmacias para surtirse con cubrebocas y gel antibacterial, situación que ha ocasionado que en varios puntos de la CDMX ambos productos hayan comenzado a escasear.

En un recorrido realizado por Crónica por algunas farmacias de la ciudad, se pudo corroborar que aunque desde hace algunas semanas la venta de ambas cosas repentinamente había incrementado, el día de hoy las ventas de cubrebocas y gel antibacterial se dispararon.

Daniela tuvo que visitar por lo menos cuatro farmacias, cerca de su domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero, para conseguir comprar 10 cubrebocas y 1 bote de gel antibacterial de 500 mililitros, debido a que en los casi todas las farmacias que visito los vendedores le confirmaban que desde temprano estos productos se encontraban agotados.

“Fue todo un reto el poder encontrar alguna farmacia en donde todavía hubieran cubrebocas y gel antibactial, antes de poder conseguirlos en esta farmacia que me queda a 20 minutos de mi casa, porque en todas me decían: “¡Huy!, Señorita, desde en la mañana se nos acabó, a ver si mañana ya tenemos”, o simplemente había letreros en donde advertían que ya no había ninguna de las dos cosas para evitarnos el preguntar y ahorrarnos tiempo en la búsqueda, explicó.

Por su parte Araceli, quien es dueña de una pequeña farmacia en la colonia Santa Isabel Tola en la GAM, comentó que tal y como lo vivió con la Influenza N1H1, en el 2009, presiente que la historia volverá a repetirse y “la gente, por miedo y no por necesidad, dejara vacías todas las farmacias”.

“El miedo es tal que la gente compra cantidades grandísimas de productos que ni siquiera va a necesitar y esto va a ocasionar que como los cubrebocas y el gel antibacterial van a escasear, existan personas que quieran aprovecharse de la situación y empiecen a vender los productos en cantidades exorbitantes”, agregó.

GORDITOS Y ALÉRGICOS, LOS MÁS VULNERABLES, ADVIERTE EXPERTO. Las personas con obesidad o algún tipo de alergia serán la población más afectada ante la posible llegada a México del nuevo coronavirus (2019-nCoV), advirtió el especialista en infectología pediátrica, Gerardo López Pérez.

El miembro de la Academia Mexicana de Pediatría (AMP) señaló que para evitar que el virus sea menos agresivo será necesario atender a la población de riesgo y aplicar medidas de prevención desde antes de que llegue a suelo mexicano. De esta manera, el sistema inmunológico estará mejor preparado para evitar los contagios.

“No nos agobia la presencia de un virus, nos agobia la presencia de elementos que ocasionen que ese virus sea más agresivo en un individuo. Si tengo una respuesta inmunológica correcta, el virus no me hará nada”, señaló López Pérez en conferencia de prensa.

Indicó que en el país 30 por ciento de la población infantil padece problemas de obesidad, lo que la hace más propensa a desarrollar infecciones respiratorias, como el nuevo coronavirus, y, en la vida adulta, enfermedades metabólicas.

Destacó que existe la posibilidad de que el virus disminuya su fuerza a medida que la temporada invernal finalice debido a que por las condiciones de frío, las personas permanecen más tiempo en lugares cerrados. Esta situación facilita un mayor contagio.