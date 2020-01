Histórico secretario dice que Benedicto XVI nunca autorizó el libro con Sarah

El histórico secretario Benedicto XVI y su persona de máxima confianza desde su renuncia, el arzobispo George Gaenswein, aseguró que el papa emérito "nunca aprobó ningún proyecto de un libro con doble firma" con el cardenal Robert Sarah, como sin embargo el purpurado reiteró de nuevo este martes en un comunicado oficial.



Gaenswein, en una declaración que confirmó a EFE, explicó que "el papa emérito sabía que el cardenal estaba preparando un libro y le había enviado su texto sobre el sacerdocio autorizándole a hacer el uso que quisiera", pero que "no había aprobado ningún libro con doble firma ni había visto la portada".



Estas declaraciones desmienten al cardenal Robert Sarah, prefecto de la congregación para el Culto Divino, que este martes publicó un comunicado oficial en el que describía con datos y fechas que el papa emérito conocía la existencia del volumen, el contenido y su fecha de publicación.



La bomba en el Vaticano había caído este domingo cuando se anunció un nuevo libro firmado por Benedicto XVI y Sarah, uno de los principales líderes de la facción conservadora que critica cada movimiento de Francisco, en el que se defendía el celibato ante la decisión que tendrá que tomar el papa argentino sobre la propuesta de ordenar a hombres casados surgida del Sínodo sobre la Amazonía.



El volumen, cuya primera publicación tendría que haber sido mañana en francés por la editorial Fayard, titulado "Desde lo más profundo de nuestros corazones" (Des profondeurs de nos coeurs), iba a llegar mientras el papa termina su exhortación apostólica tras el Sínodo del Amazonas, lo que para muchos se trata de un movimiento para meter presión a Francisco.



Para el arzobispo Gaenswein, actual Prefecto de la Casa Pontificia, "se ha tratado de un malentendido sin poner en duda la buena fe del cardenal Sarah" y "el texto que Benedicto mandó al cardenal es el suyo, pero no (es autor) de los otros textos", que son la introducción y las conclusiones.



Asimismo, Gaenswein que sigue viviendo con Benedicto XVI en la residencia Mater Ecclesiae en el Vaticano, agregó que por indicación del mismo papa emérito se ha pedido al cardenal Sarah que contacte a los editores para que quiten el nombre como coautor del libro y su firma también de la introducción y de las conclusiones.



Ante la contundente desmentida del secretario personal de Benedicto XVI, el cardenal guineano echó marcha atrás y en Twitter anunció que "considerando las controversias que han provocado la publicación del libro se decide que el autor será el cardenal Sarah con la contribución de Benedicto XVI" y agregó que "el resto de los textos quedarán igual".



Ya la pasada noche fuentes cercanas a Benedicto XVI filtraron a algunos medios que el papa emérito no había dado el visto bueno a la publicación del libro escrito junto con el cardenal Robert Sarah en el que se defendía el celibato.



Para algunos, este caso es un nuevo intento de manipular a un frágil Benedicto XVI, que en abril cumplirá 93 años, por el área más conservadora de la Iglesia y enfrentada a Francisco.



Mientras que otros de los temas que han surgido es la falta de una normativa que regule la figura del papa emérito para evitar este tipo de contraposiciones.