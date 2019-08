Hospital del IMSS realiza reconstrucción craneofacial con prótesis personalizada

Víctor Miguel Hernández Maldonado, deportista aficionado, quedó en estado vegetativo a consecuencia del severo trauma craneal que recibió al caer de su bicicleta, debido a que fue atropellado por un automovilista. Médicos especialistas del IMSS realizaron una cirugía de reconstrucción craneofacial, a partir de una prótesis personalizada, la cual se construye en un modelo tridimensional obtenido por estereolitografía, para pacientes que han sufrido pérdida de hueso por craneotomías descompresivas. Esta intervención se realizó en el Hospital General Regional (HGR) No. 2, en donde a Víctor le practicaron, como primera medida, una craneotomía descompresiva, es decir, se le hizo un espacio grande en el cráneo removiendo una parte ósea para que la presión intracraneal provocada por el traumatismo craneoencefálico no comprimiera más el cerebro.

Posteriormente, se realizó la cirugía de reconstrucción craneofacial con prótesis personalizada con la cual el cerebro del paciente vuelve a ocupar el espacio craneal y gracias a esto puede gradualmente recuperar funciones motoras, de lenguaje y cognitivas, explicó la doctora Teresa López, neurocirujana de este hospital.

“Cuando lo recibimos estaba en una situación catastrófica, confinado a una silla de ruedas, no reconocía ni a sus seres más cercanos; se hizo un planteamiento quirúrgico a través de una reconstrucción protésica a la medida. Actualmente, no sólo ha recuperado movilidad, sino que ha regresado a su trabajo”, informó el doctor Miguel Ángel González de Santiago, cirujano maxilofacial del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La atención de afecciones como traumatismo craneoencefálico, hemorragia intracerebral espontánea, accidentes cerebrovasculares y enfermedades neurológicas infecciosas, lleva a retirar grandes cantidades de hueso para lograr la recuperación, una vez lograda, se practica la reconstrucción craneal, utilizando diversos materiales para crear una prótesis a la medida y necesidad de cada paciente.

Gracias a esta cirugía reconstructiva se restituyen las funciones perdidas por trauma craneoencefálico, además de rehacer estéticamente al paciente ayudándolo a reintegrarse a la sociedad, informó el doctor González de Santiago.

“Yo recuerdo pocas cosas del accidente, iba en primer lugar, gracias a la calidad del casco protector mi cabeza no sufrió mayor daño. Sé que gracias a la atención recibida en el hospital del IMSS salvé no sólo la vida sino que he vuelto a mi trabajo”, declaró Víctor Miguel Hernández Maldonado.

El paciente de 42 años, agregó: “Yo creo que el IMSS es el lugar en el que uno se puede atender, en el que uno puede salvar la vida y en el que hay gente muy valiosa, muy importante que te puede llevar a cabo esto”, subrayó.