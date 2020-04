Hospitalizan a Marianne Faithfull por COVID-19

La cantante británica Marianne Faithfull fue hospitalizada en Londres luego de dar resultado positivo al COVID-19, pues ha tenido complicaciones con la enfermedad, al desarrollar neumonía.

De acuerdo a un comunicado de parte de su agente, publicado por medios internacionales, Marianne está bien. "Ella está estable y responde al tratamiento, todos le deseamos lo mejor y una recuperación completa y rápida", se lee.

En los últimos años, la intérprete de The ballad of Lucy Jordan y As Tears Go By -quien cuenta con 26 álbumes- se ha enfrentado a algunas enfermedades, como la hepatitis C y el cáncer de mama, además de su adicción a la heroína.

La también actriz, quien participó en proyectos como Paris, je t'aime o Faces in the Crowd, debutó en 1964 con apenas 16 años. En su vida personal es reconocida por ser pareja de Mick Jagger, pese a que tenía un hijo del que perdió la custodia tiempo después.

Ha colaborado con artistas como Beck, PJ Harvey, Nick Cave, Damon Albarn o Billy Corgan, de Smashing Pumpkins.

