Hotel Modelo rechaza dar matrícula del taxista que secuestró a joven

Graciela, a quien el pasado 16 de enero un taxista la intentó secuestrar y meter a un hotel de paso en Vallejo, sigue rogando a los empleados del Hotel Modelo para que le proporcionen el número de matrícula del vehículo en el que viajaba su agresor, pues es un requisito que le exigen en el Ministerio Público para poder levantar una denuncia.

La joven de 24 años dice a ­Crónica que a cuatro días de que ocurrieron hechos, ya se está ­desesperando, pues en el hotel, ubicado en avenida Ingeniero Alfredo Robles, alcaldía Gustavo A. Madero, no hay respuesta “y me traen vuelta y vuelta, sin que en verdad me ayuden”.

“No me dan nada. Ellos alegan que hasta que no lo solicite una autoridad, no me pueden proporcionar nada”, lamenta la joven.

Graciela asegura que ha marcado varias veces al establecimiento donde el taxista intentó meterla sin su consentimiento, pues es su única esperanza para que el caso no quede impune y se castigue al sujeto que intentó plagiarla.

Asegura que en el hotel llevan un registro de los vehículos que entran y salen; además de que cuentan con cámaras de seguridad que enfocan justo a la entrada, por lo que es evidente que hubo registro de todo lo que ocurrió.

Crónica marcó al Hotel Modelo y la persona que contestó el teléfono reconoció que efectivamente ayudaron el jueves pasado a Graciela luego de que saltó del vehículo en movimiento.

“Sí, estamos enterados del caso. Yo misma la ayudé luego de que nos estuvo pidiendo auxilio”, respondió una mujer, que no quiso proporcionar su nombre y dar más información.

No obstante pidió esperar la llegada del gerente para dar la postura oficial; sin embargo, más tarde pidieron acudir de forma personal al hotel para entrevistarse con esta persona, cosa que no ocurrió, pues al llegar, lo único que informaron fue que: “no podemos dar información al respecto. Le sugerimos contactar a la víctima”.

El lunes pasado se publicó en este diario cómo Graciela vivió otro caso de horror, como lo viven todos los días las mujeres capitalinas: Tomar un taxi rosa y vivir un intento de secuestro.

Luego de abordarlo en Indios Verdes para irse a su casa, un taxista se llevó a Graciela al Hotel Modelo aprovechando que la chica iba distraída atendiendo pláticas en el celular. La joven tuvo que saltar de la unidad y pedir ayuda a los empleados del lugar para no ser agredida.

El taxista huyó atemorizado, pero luego la chica pidió a los empleados del hotel el número de placas del taxi para interponer una denuncia; ellos no se los proporcionaron alegando que tendría que ser una patrulla quien lo solicitara (si lo habían anotado).

Cuando llegó la unidad policial, sus tripulantes hicieron la solicitud, pidieron a la mujer su nombre completo y número telefónico para avisarle en caso de encontrar al taxista que intentó secuestrarla.

Al presentar su denuncia en el Ministerio Público 3 de GAM, el responsable del lugar le indicó que no podía comenzar una investigación, puesto que no contaba con el número de placas ni el nombre del chofer, por lo que Graciela sigue presionando al Motel para que le den la información.

Mientras tanto Crónica acudió al MP ubicado sobre Avenida 416, donde Graciela asegura no le quisieron levantar la demanda para conocer qué fue lo que ocurrió; no obstante, el encargado de la agencia dijo que no tenían registro del caso, y afirmó que seguramente la joven acudió a la Fiscalía de Delitos Sexuales, sitio donde anteriormente se encontraban operando, pero debido a una remodelación, se cambiaron de sede.

Pese a ello invitó a Graciela a acudir con ellos a levantar su denuncia, “aunque no cuente con la placa”, porque desde acá nosotros podemos solicitar los videos y la información al hotel”.