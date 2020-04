Hoteles de la CDMX, obligados a cerrar; podrían ser usados para enfermos de COVID-19

Los establecimientos podrían ser ocupados para dar atención a pacientes no graves contagiados con Covid-19. Carlos Mackinlay, secretario de Turismo local, ya avisó que dichos establecimientos deberán dejar de dar el servicio, así como ocurre con las plazas comerciales.

El Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial un acuerdo en el que se ordena suspender actividades en los establecimientos no esenciales, entre los que se encuentran los hoteles y moteles.

Dichos establecimientos podrían ser ocupados para dar atención a pacientes no graves contagiados con coronavirus.

Braulio Asuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), informó que hasta el momento han cerrado mil 100 hoteles aliados al consejo en el país, pero puntualizó que deberán cerrar todos en la CDMX, en el marco de la crisis por el coronavirus o Covid-19.

En tanto, Carlos Mackinlay, secretario de Turismo de la CDMX, le informó a la CNET que dichos establecimientos deberán cerrar, como ocurre con las plazas comerciales, así como con el 90% de los negocios capitalinos.

Admitió que hay confusión en el sector hotelero, porque por una parte el Gobierno de la Ciudad de México les pide cerrar los hoteles y por otra, la oficina de la Presidencia, de la que es jefe Alfonso Romo, les piden habitaciones para pacientes con Covid-19, en caso de ser necesarias.

Los empresarios, dijo, buscarán una especie de “contraprestación para el tema de los pacientes” que podrían alojar en los hoteles.

Sin embargo, advirtió que cerrar un hotel de un día para otro es complicado, lo que se suma a las dificultades para darle mantenimiento a dichos establecimientos.

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de México ordenó a los mercados públicos, tianguis y concentraciones de la Ciudad poner en marcha algunas acciones extraordinarias, acorde con las medidas de contención del Covid-19. Entre ellas deberán realizar una “Sanitización ambiental” por semana.

Este procedimiento tendrá que documentarse y se enviará a la Dirección General de Abasto y Distribución de ­SEDECO.

Asimismo, no se permitirán personas menores a 16 años laborando, igualmente se estará invitando a los locatarios a tener la menor cantidad de personas atendiendo un local.

Dicha medida también aplica para los consumidores, pues se les aconseja no acudir a los centros de abasto en familia.

Se invitará también a las personas locatarias, principalmente de Mercados Públicos, a integrar un padrón de negocios ligados a un número de WhatsApp para poder ofrecer sus servicios a domicilio mismo que se compartirá con Sedeco para crear un directorio general para los 329 Mercados Públicos de la capital.

Este medio servirá también para el monitoreo en tiempo real de los precios de los productos de la canasta básica.

Se informó que en comunicación con las 16 alcaldías se estará implementando un número directo para la atención de quejas que pudieran generarse con la aplicación del sistema de ventas vía telefónica.

La Sedeco hizo un llamado para que todas aquellas personas cuyo negocio no esté relacionado con la venta de productos de la canasta básica, alimentos preparados (sólo servicio para llevar), abarrotes, farmacia e insumos sanitarias a suspender sus actividades hasta nuevo aviso.

El titular de Sedeco, Fadlala Akabani Hneide, destacó que “los canales de abasto están asegurados, aunque es indispensable tomar medidas para reducir al máximo el número de contagios”.

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró a la población que, en caso de sentir alguno de los síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, se debe enviar un SMS al 51515 con la palabra “covid19” y responder unas preguntas para recibir orientación e información o bien, en la página www.test.covid19.cdmx.gob.mx.

MEDIDAS SANITARIAS. El Gobierno de la Ciudad de México también inició una campaña en mercados públicos para informar a los locatarios sobre la forma en que tienen que atender a los capitalinos, como parte de las medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus en la capital del país.

Tienen que usar: cubrebocas, guantes y contar con gel antibacterial; en caso de establecimientos grandes, los empleados se deben situar a una distancia de más de un metro.

“Nosotros venimos de alcaldías, venimos de gobierno central”, decían ayer servidores públicos de la Secretaría de Salud a los comerciantes del Mercado 24 de febrero, ubicado en la colonia Leyes de Reforma.

Los empleados explicaron a los locatarios que la visita era únicamente informativa, que no iban a sancionar a quienes no realizaran las medidas sanitarias; sin embargo, aclararon, que posteriormente se iba a sancionar de no contar con el equipo antes mencionado y necesario para hacer frente a la propagación del Covid-19.

“Ahorita no hay sanciones, eso va a pasar conforme vaya progresando el virus y no se acaten las recomendaciones”, dijo un trabajador de Salud a un comerciante de chiles secos.