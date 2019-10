“Huesos de Porcelana”, la importancia de tener un buen cuidado de la salud ósea

El Día Mundial de la Osteoporosis (DMO) se conmemora cada año el 20 de octubre, por el motivo de esta celebración se ha lanzado una campaña anual dedicada a la sensibilización mundial sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis y la enfermedad ósea metabólica.

Organizado por la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF, por sus siglas en inglés), el Día Mundial de la Osteoporosis incluye las iniciativas de las sociedades nacionales de pacientes de osteoporosis de todo el mundo, con actividades en más de 90 países. Los eventos y las campañas se llevan a cabo durante los meses previos y posteriores al DMO.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en México 1 de cada 3 mujeres de más de 50 años se ve afectada por la osteoporosis y en hombres 1 de cada 5.

Por tal motivo, Amgen, a través de la campaña “Huesos de Porcelana” #osteochécate, y en el marco del Día Mundial de la Osteoporosis que se conmemora el domingo 20 de octubre, invita a las mujeres en etapa posmenopáusica a visitar a su médico y a realizarse una prueba de densitometría ósea para detectar a tiempo este padecimiento silencioso que afecta, en su mayoría, a aquellas mayores de 50 años.

“En la actualidad, muchas mujeres desconocen si padecen osteoporosis, o simplemente no hablan del tema con el médico porque creen que la salud ósea no es tan importante, o simplemente porque no piensan en ello.

Por tal motivo, se invita a las mujeres y hombres a ser parte de la campaña Huesos de Porcelana, que busca hacer conciencia de la importancia de la prevención y conservación de una óptima salud ósea, para que esta enfermedad no afecte la calidad y cantidad de vida,” comentó Fernanda Familiar, periodista y comunicadora.

En México, únicamente el 20% de pacientes conoce que padece la enfermedad y, de ese grupo, solo el 30% recibe un tratamiento adecuado, aunado a que el 70% aún no ha sido diagnosticado. La mayoría de las mujeres no saben que tienen osteoporosis debido a que es una enfermedad silenciosa, que no presenta síntomas. Por consiguiente, la primera señal se presenta cuando se fracturan un hueso; sin embargo, en algunas ocasiones, puede haber signos visibles como disminución de estatura o encorvamiento de espalda.

“A nivel mundial, se produce una fractura cada 3 segundos y una fractura vertebral cada 22 segundos debido a la osteoporosis. Actualmente, las fracturas por fragilidad son un problema de prevalencia creciente en México, se espera que las cifras por osteoporosis aumenten conforme incremente la población mayor a 50 años.” destacó la Dra. Andrea Olascoaga Jefe de Servicio de Rehabilitación de Columna y Clínica de Osteoporosis, Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” (INR-LGII).

La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica que se caracteriza por una baja masa ósea y el deterioro del tejido de los huesos, con el consiguiente aumento de la fragilidad de estos y una susceptibilidad a la fractura.

Las fracturas por fragilidad son la consecuencia más grave de este padecimiento, que impone un riesgo de pérdida de independencia, dolor crónico, necesidad de rehabilitación y exceso de mortalidad. Con este tipo de fracturas, la persona que las padece, en caso de las de cadera, es que se caen y fracturan, contrario a fracturarse

porque se cayeron.

La osteoporosis ocurre cuando la masa ósea disminuye o se desgasta más rápidamente de lo que el organismo puede remplazarla y provoca una pérdida neta de la resistencia ósea. En consecuencia, el esqueleto se debilita y tanto un golpe como una caída leve pueden producir una fractura, conocida como fractura por fragilidad lo que en muchos casos condiciona la calidad de vida y se corre el riesgo de sufrir una nueva fractura.

Las fracturas más frecuentes se presentan en mano, cadera, y vértebras, en cualquiera de los casos, además de ser muy dolorosas, implican riesgos y gastos personales muy fuertes, ya que en el caso de las tres ocasionan discapacidad en diferentes grados. Siendo la de cadera la más grave ya que puede conducir incluso a la muerte o a complicaciones como infecciones. La rehabilitación en estos casos es muy larga y la respuesta muy lenta y limitada, ya que nunca el cuerpo vuelve a quedar igual, se requieren cuidados de por vida y limitaciones en muchas acciones que propician la dependencia de los demás.

Para los servicios de salud esto es altamente preocupante, pues la carga económica de la osteoporosis está lejos de ser mínima. Recientemente se llevó a cabo un estudio al respecto, publicado en The Journal of Medical Economics (Diario de Economía Médica), realizado en cuatro países latinoamericanos: Brasil, México, Colombia y Argentina, el cual tuvo como objetivo cuantificar el valor monetario de la carga actual y futura de la osteoporosis en adultos de 50 a 89 años en estas cuatro naciones.

“El estudio mostró que la carga económica de osteoporosis más alta en un año fue la de México ($411 millones de dólares), seguida de Argentina ($360 millones de dólares), Brasil ($310 millones de dólares) y Colombia ($94 millones de dólares),” puntualizó el Dr. Max Saráchaga, Director Médico de Amgen. “En México, la mayor proporción de la carga económica se relacionó a los costos de hospitalización (51%). Acumulativamente, los costos de las pruebas y los medicamentos recetados representaron solo el 8 % y el 4 % de la carga, respectivamente,” finalizó.

Gracias a los avances e investigación de compañías biotecnológicas como Amgen, actualmente se está viendo un gran avance en el manejo y tratamiento de la osteoporosis; especialmente en el entorno posterior a las fracturas, que es cuando más delicado puede estar un paciente con esta enfermedad. Cabe recalcar que la prevención juega un papel importante si queremos controlar o disminuir el riesgo de una fractura, por lo que es de vital importancia visitar al médico para contar con un diagnóstico oportuno.

Acerca de la Campaña Huesos de Porcelana

Amgen ha desarrollado la campaña llamada: “Huesos de Porcelana”, con la participación de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral (AMMOM).Esta iniciativa busca difundir información sobre el riesgo de sufrir osteoporosis o una fractura por este motivo, y hace un llamado para que las mujeres mayores de 50 años, en particular, halen del tema con su médico y se realicen densitometrías (pruebas rápidas, seguras y totalmente indoloras que miden la densidad ósea).